L’albero della Vita: un futuro per i giovani migranti

PETACCIATO. Nella tranquilla cittadina di Petacciato, l’integrazione dei giovani stranieri si traduce in un impegno concreto grazie al progetto “L’Albero della Vita”. Un’iniziativa che va oltre l’accoglienza, trasformandosi in un percorso di crescita e autonomia per minori stranieri non accompagnati.

La sala consiliare ha recentemente ospitato una cerimonia significativa: tre ragazzi, provenienti da diversi paesi, hanno ricevuto attestati per i loro progressi.

La presenza del sindaco Antonio Di Pardo e di figure chiave come la psicologa Lussiana Difino e l’insegnante Rosamaria Ricciardi ha sottolineato l’importanza di questo percorso. Il progetto, attivo sul territorio, non offre solo un tetto ai giovani migranti, ma li guida nella formazione scolastica e professionale, con il supporto di esperti del settore.

“L’integrazione è la nostra priorità”, afferma Greta Terreri, operatrice del centro. “Attraverso collaborazioni con associazioni locali e iniziative sportive, vogliamo che questi ragazzi si sentano parte della comunità”. La professoressa Ricciardi evidenzia i progressi ottenuti: “Imparano l’italiano, recuperano il diploma e, quando possibile, intraprendono percorsi professionali”.

Le testimonianze dei ragazzi raccontano storie di speranza e impegno. Chi viene dalla Costa d’Avorio riflette sulla sua esperienza: “Imparare l’italiano è stato difficile, ma ora posso comunicare e costruire il mio futuro”. Un altro, dal Senegal, vede il suo sogno diventare sempre più concreto: “Sto studiando e prendendo la patente. Voglio diventare autista”.

Non mancano le sfide. Il sindaco Di Pardo esprime preoccupazione per il futuro dei ragazzi una volta raggiunta la maggiore età: “Abbiamo un tessuto imprenditoriale debole, ma cercheremo di creare opportunità lavorative”.

“L’Albero della Vita” non è solo un centro di accoglienza, ma un ponte verso il futuro. Qui i giovani migranti non ricevono solo aiuto, ma costruiscono il loro cammino, dimostrando che l’inclusione è una risorsa preziosa per tutta la comunità.