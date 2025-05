L’Ambito sociale di Termoli ‘cerca’ professionisti per i programmi “Home Care Premium”

TERMOLI. Al via l’accreditamento dei professionisti per il Programma Home Care Premium 2025-2028.

L’Ambito Territoriale Sociale (Ats) di Termoli ha pubblicato un avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse finalizzate all’accreditamento di professionisti qualificati per l’erogazione delle prestazioni integrative previste dal Programma Home Care Premium (HCP) 2025-2028. Questo programma, promosso dall’INPS, è rivolto ai dipendenti e pensionati pubblici iscritti alla Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali, nonché ai loro familiari con disabilità, fornendo contributi economici per l’assistenza domiciliare.

Prestazioni integrative e figure professionali coinvolte

L’INPS, oltre al rimborso delle spese per l’assunzione di un assistente domiciliare, prevede l’erogazione di servizi di assistenza personalizzati grazie alla collaborazione con gli ATS. I professionisti che possono accreditarsi per fornire tali servizi includono:

Terapisti occupazionali;

Terapisti della neuropsicomotricità dell’età evolutiva;

Psicologi e psicoterapeuti;

Biologi nutrizionali;

Fisioterapisti;

Logopedisti;

Educatori professionali sociosanitari e socio-pedagogici;

Infermieri professionali.

Tali servizi saranno forniti direttamente a domicilio, consentendo ai beneficiari di ottenere il massimo supporto nella gestione quotidiana delle proprie necessità.

Procedura di accreditamento

L’ATS di Termoli ha stabilito una scadenza per la presentazione delle domande di accreditamento: i professionisti interessati dovranno inviare la loro manifestazione di interesse entro le ore 12:00 del 16 maggio 2025 tramite posta elettronica certificata (PEC). L’accreditamento è essenziale per garantire un’offerta qualificata di servizi agli utenti del programma HCP.

I candidati dovranno possedere una serie di requisiti fondamentali, tra cui:

La cittadinanza italiana o permesso di soggiorno valido per cittadini extracomunitari;

Titoli di studio idonei alla professione esercitata;

Iscrizione all’albo professionale di appartenenza;

Partita IVA o rapporto di dipendenza con studi associati o società;

Godimento dei diritti civili e politici;

Assenza di precedenti penali o provvedimenti disciplinari incompatibili con il rapporto lavorativo nella Pubblica Amministrazione.

Il possesso di tali requisiti dovrà essere dichiarato nel modello di domanda in forma di autodichiarazione.

I vantaggi del programma HCP 2025-2028

Gli utenti che beneficeranno delle prestazioni integrative potranno consultare l’elenco dei professionisti accreditati e contattarli direttamente per organizzare le sessioni di assistenza. Le prestazioni saranno erogate nel rispetto del budget stabilito dall’INPS, e i rimborsi ai professionisti avverranno su base mensile, previa convalida delle fatture da parte degli utenti.

L’ATS di Termoli si occuperà di monitorare costantemente l’erogazione delle prestazioni per tutta la durata del programma, garantendo la qualità dei servizi forniti.

Considerazioni finali

L’accreditamento dei professionisti è un passo cruciale per migliorare l’autonomia e il benessere delle persone non autosufficienti. Attraverso il Programma Home Care Premium, si punta a garantire un sostegno qualificato e personalizzato per chi necessita di assistenza a domicilio, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei beneficiari.

Per ulteriori informazioni e per consultare il modello di domanda, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Termoli