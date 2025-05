Le Radici del Sud, il 30 maggio si spostano a Termoli gli “Stati Generali del Mezzogiorno”

TERMOLI. Il presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, ha partecipato nel pomeriggio di giovedì 22 maggio 2025, all’ Alvino Relais – Mulino Contemporaneo di Matera, all’evento ‘Stati Generali del Mezzogiorno – Le Radici del Sud – La Forza dell’Italia’, organizzato da Forza Italia Basilicata.

Insieme al governatore Roberti, presenti, tra gli altri, il Presidente della Giunta Regionale della Basilicata, Vito Bardi, il Ministro per le Riforme e Segretario Regionale di Forza Italia Basilicata, Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati, il Segretario Regionale di Forza Italia Molise, Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati, i deputati Francesco Cannizzaro e Alessandro Cattaneo, il candidato sindaco di centrodestra al Comune di Matera, Antonio Nicoletti, : il capogruppo alla Camera dei Deputati, On. Paolo Barelli, il Ministro Paolo Zangrillo, il Vice Ministro Francesco Sisto, i Sottosegretari Maria Tripodi e Matilde Siracusano.

In video-collegamento, il Segretario Nazionale e vice-premier, il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

“È stata un’importante occasione di confronto – ha dichiarato il Presidente Roberti – che ha visto riuniti i vertici nazionali e territoriali del partito. Il Mezzogiorno fa rete e il Molise è parte integrante di un’area del Paese su cui il Governo è fortemente impegnato per colmare le distanze che, nel tempo, si sono acuite. La Basilicata, come il Molise, guarda al futuro con determinazione. Le nostre regioni, accomunate da caratteristiche territoriali simili, vogliono rafforzare il proprio ruolo da protagoniste nel Sud: produttive, moderne, capaci di crescere grazie a infrastrutture, investimenti, legalità e buona politica. Vogliamo un Mezzogiorno che non chiede assistenza, ma strumenti per competere ad armi pari. Un Sud che è, a pieno titolo, la forza dell’Italia”.

L’evento degli ‘Stati Generali del Mezzogiorno – Le Radici del Sud – La Forza dell’Italia’ farà tappa, in Molise, venerdì 30 maggio 2025, dalle 15,30. Appuntamento a Termoli al Lumia Hotel in Corso Fratelli Brigida 102.