L’inciviltà manifesta: contro la cattive azioni occorrono maggiori sanzioni

TERMOLI. «La gente torna a casa nel sabato sera e cominciano gli abbandoni, come queste buste mostrano in modo inequivocabile».

E’ una frase che ci è stata trasmessa, dopo che è stata immortalata l’ennesima sberla al decoro urbano.

E’ evidente, in città ci sono alcuni problemi da risolvere, criticità, una su tutte il verde, ma ciò non significa che chiunque possa permettersi di agire come crede, anzi l’esempio del cittadino è quello che deve stimolare anche chi amministra.

Chi si comporta in questo modo, oltre ad arrecare danno all’immagine cittadina, si mette da solo dietro la lavagna. Vogliamo cominciare a rispettare le regole? Vale per tutti, controllati e controllori.

Per intanto, esortiamo a dare in testa a chi persegue l’inciviltà, con sanzioni esemplari: ma differenziamoci nei comportamenti, oltre che nella raccolta dei rifiuti. L’estate è alle porte.

Emanuele Bracone