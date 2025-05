L’Italia delle Regioni, l’incontro con Mattarella

VENEZIA. Seconda giornata per il Presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti,

a Venezia alla quarta edizione del Festival ‘l’Italia delle Regioni’, evento della Conferenza delle Regioni delle Province Autonome.

Dopo la giornata inaugurale di domenica 18, oggi, lunedì 19 maggio, l’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Concordo – il commento del Presidente Francesco Roberti – con quanto affermato da Mattarella sul sistema sanitario, comparto soggetto ad una dinamica di costi crescenti, ma rispetto ai quali sono indispensabili politiche di razionalizzazione, riqualificazione per migliorare i servizi offerti ai cittadini, oltre ad una collaborazione tra istituzioni, al fine di superare i divari tra i diversi sistemi sanitari regionali”.

Nel pomeriggio, invece, il tavolo di confronto, dal tema “Cibo, alimentazione, salute e benessere”, coordinato dal Presidente Francesco Roberti.

Tra gli interventi, oltre a quelli di diversi assessori regionali, quello del luminare Giorgio Palù, professore emerito dell’Università di Padova e presidente del Comitato Scientifico del World Health Forum Veneto, il quale ha parlato dell’innovazione in Sanità, focalizzando la propria attenzione sulle Scienze della Salute e quello del Sottosegretario di Stato del Ministero della Salute, Marcello Gemmato.

Il Presidente Roberti ha incentrato gli interventi del tavolo tematico sull’educazione alimentare e l’importanza che questa ha ai fini della salute, secondo i principi dei corretti stili di vita.

Il Presidente Roberti ha sottolineato come “l’Italia, con le sue tradizioni dell’agroalimentare di eccellenza e nel settore della pesca, con uno stile di vita radicato nella sostenibilità e nel rispetto del territorio, abbia molto da poter raccontare. È nello spirito delle Regioni coniugare buone pratiche, innovazione e modelli di sviluppo dell’agricoltura, della pesca con una giusta sintesi tra la salute dei cittadini e la valorizzazione delle filiere locali”.

Il Festival l’Italia delle Regioni terminerà nella giornata di martedì 20 maggio, al teatro La Fenice, con due Region Talk, prima dei quali è in programma l’intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni.