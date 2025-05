L’onorevole Ferrante in visita alla Capitaneria di porto di Termoli

TERMOLI. Questa mattina, il Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e Trasporti, onorevole Tullio Ferrante, ha fatto visita alla sede della locale Capitaneria di porto, ove è stato ricevuto dal capo del compartimento marittimo e comandante del porto di Termoli, capitano di fregata Giuseppe Panico.

Dopo una visita alla sala operativa e un breve briefing illustrativo sulle principali attività operative svolte dalla Guardia Costiera termolese nell’ambito della giurisdizione molisana e delle Isole Tremiti, nei settori funzionali del Corpo connessi:

alla salvaguardia della vita umana in mare ,

, alla sicurezza della navigazione ,

, alla vigilanza e controllo sulle attività di pesca ,

, alla tutela dell’ambiente marino e costiero ,

, alla corretta fruizione dei litorali,

in particolare in questo periodo dell’anno, in cui si sviluppano diversi interessi commerciali e turistici, il Sottosegretario è stato omaggiato del crest della Capitaneria di porto ed ha posto la rituale dedica sul “libro d’onore”, esprimendo parole di plauso e apprezzamento al Comandante e al personale per il lavoro svolto in Molise e nell’arcipelago delle Isole Tremiti, al servizio della collettività.

Il Sottosegretario, con la sua visita alla Capitaneria di porto, ha inteso infatti testimoniare l’alta considerazione per la preziosa attività svolta dal comando termolese, su un territorio — quello molisano — posto dal Ministero e dal Governo al centro di una nuova stagione di crescita infrastrutturale.