Maltempo in Molise: allerta gialla e forti precipitazioni

TERMOLI. Termoli e dintorni, questa mattina, si sono svegliati sotto una pioggia battente. Le precipitazioni, accompagnate da raffiche di vento e un brusco calo delle temperature, hanno caratterizzato l’intera fascia costiera molisana fin dalle prime ore dell’alba.

Le condizioni meteo avverse hanno causato la sospensione dei collegamenti marittimi con le Isole Tremiti. La Capitaneria di Porto ha disposto l’interruzione delle corse per motivi di sicurezza, a causa del mare molto mosso e delle forti raffiche di vento da nord-est.

Anche nelle aree interne, come Campobasso e Isernia, il cielo resta coperto con piogge diffuse e persistenti. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali, valida per tutta la giornata. Le temperature oscillano tra i 3°C e i 13°C, valori più tipici del mese di marzo che della metà di maggio.