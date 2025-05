“Mamma”: la parola più bella che il cuore pronuncia

TERMOLI. Oggi, domenica 11 maggio, il cuore si riempie di gratitudine e dolcezza per celebrare la Festa della Mamma, un giorno dedicato a chi ci dona amore senza riserve, conforto instancabile e forza inesauribile. È il momento perfetto per fermarsi e riconoscere il valore di una carezza, di un sorriso, di una parola di incoraggiamento che illumina i giorni più bui e rende speciali quelli felici. Un fiore, un pensiero o un semplice abbraccio possono diventare simboli preziosi di un affetto che non conosce confini.

E per chi oggi sente il vuoto di una mamma che non c’è più, questa giornata è un tributo al suo amore eterno, alle sue parole che ancora riecheggiano nei nostri cuori, ai suoi gesti che continuano a guidarci. L’amore materno non svanisce con il tempo, ma si trasforma in ricordi che ci sostengono, in insegnamenti che vivono dentro di noi e in un legame che nemmeno la distanza può spezzare.

“Di tutte le parole dolci e sincere, ‘mamma’ è la più bella che il cuore possa pronunciare.”