Marciapiedi, sport e tradizioni: se ne discute in Consiglio a Larino

LARINO. Il prossimo 8 maggio, alle ore 16, presso la sala “Pietrantonio” di palazzo Ducale, si riunirà la pubblica Assise per discutere i vari punti all’ordine del giorno.

I consiglieri di opposizione hanno presentato diverse interrogazioni per fare chiarezza su questioni vecchie e nuove.

In particolare, si affronterà, ancora una volta, la questione completamento impianti sportivi, per procedere poi con la richiesta di chiarimenti circa gli interventi riguardanti la rigenerazione delle aree degradate. Si passerà, successivamente, alla discussione sulle criticità del trasporto pubblico, sia ferroviario che su strada, per comprendere ciò che la maggioranza ha fatto o sta facendo per eliminare il disagio negli spostamenti, che dura ormai da troppo tempo.

Ci si concentrerà anche sulla manutenzione straordinaria del tratto di marciapiede lungo viale Giulio Cesare e sull’organizzazione della sicurezza durante il recente Carnevale di Larino.

Infine, su impulso dell’Associazione dei Carrieri, si toccheranno alcuni aspetti relativi alla Festa di San Pardo.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare al Consiglio comunale, aperto a tutti e utile per comprendere meglio le attività dei rappresentanti dei cittadini.