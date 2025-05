Molise e Albania, un ponte per il turismo Adriatico

TERMOLI. Si è chiusa oggi nella capitale albanese la settimana di workshop itineranti promossi dalla Fondazione Turismo e Cultura Molise nell’ambito del programma Interreg Ipa South Adriatic, dedicati a condividere buone pratiche di turismo costiero e a rafforzare la candidatura alla Bandiera Blu lungo le sponde dell’Adriatico.

Paco Manes, presidente della Fondazione, ha commentato: «Abbiamo lavorato fianco a fianco con istituzioni e operatori di Albania e Montenegro per costruire un linguaggio comune sulla sostenibilità. L’entusiasmo emerso in queste giornate conferma che la Bandiera Blu non è un traguardo formale, ma un percorso di crescita condivisa che unisce comunità diverse attorno a valori ambientali e culturali».

Fabrizio Vincitorio, imprenditore molisano dell’ospitalità diffusa, ha aggiunto: «Portare in viaggio l’esperienza del nostro albergo diffuso significa dimostrare che accoglienza autentica e rispetto del territorio possono andare di pari passo. L’energia e le idee raccolte a Tirana ci spingono a immaginare nuovi progetti di collaborazione tra le due sponde dell’Adriatico».

La Fondazione consolida così il proprio ruolo di ponte tra istituzioni, imprese e comunità, confermando ulteriori momenti di confronto tecnico nei prossimi mesi per accompagnare i territori partner nel percorso di certificazione e valorizzare, in chiave sostenibile, l’offerta turistica dell’intera area adriatica.