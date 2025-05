Montecilfone dà l’ultimo saluto a Ermela Muhametaj

MONTECILFONE. La comunità si stringe nel dolore per la tragica scomparsa di Ermela Muhametaj, giovane donna di 27 anni, trovata senza vita il 28 aprile nel territorio di Larino, sotto il Ponte dello Sceriffo. Dopo giorni di attesa e indagini da parte della Procura di Larino, che ha concesso il nullaosta alla sepoltura, i funerali si svolgeranno domani mattina, martedì 6 maggio, alle 10:30 nel centro della comunità.

Sarà un momento di raccoglimento e vicinanza per amici e familiari, in particolare per il suo bambino, che ora si trova a fronteggiare un dolore indescrivibile. La cerimonia sarà l’occasione per l’ultimo saluto a Ermela prima della sua sepoltura in Albania, sua terra natale.

La sua memoria resterà viva tra coloro che l’hanno conosciuta, e la comunità di Montecilfone si unisce nel dolore e nel ricordo di una giovane donna che ha lasciato il segno.