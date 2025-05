«Nel bosco con mamma e papà», visita alle Fantine

CAMPOMARINO. Passeggiare nel bosco con mamma e papà offre ai bambini un momento di vera e propria educazione alla natura e uno spunto per attività divertenti da fare.

Il Cea e il bosco Fantine offrono in questa stagione una natura piena di colori, di paesaggi, e profumi straordinari da godere appieno immersi in un caleidoscopio di sensazioni. Proprio una semplice passeggiata nel bosco può diventare una vera attrattiva per il relax delle famiglie e un importante momento di condivisione ed educazione alla natura per i nostri bambini.

Le famiglie hanno trovato un magico percorso sulle tracce dei folletti del bosco, i bambini si sono ritrovati a fare i pittori con foglie, fiori, terra, legnetti e conchiglie un’attività divertente e con un messaggio importante: l’unicità e la diversità che la natura ci offre.

Sì, perché i materiali naturali, a differenza dei giochi comprati, colorati e pieni di luci e suoni, non hanno una forma definita, possono trasformarsi in quello che il bambino vuole vederci. Sono uno stimolo alla fantasia, alla libertà di creare. E poi, il Re della foresta, l’albero innamorato, le tracce della volpe e del lupo e poi ancora i gruccioni che vengono a salutare. Una esperienza unica per mamma, papà e bambini.

Tutti hanno lasciato da parte, almeno per qualche ora i dispositivi digitali, ed hanno ripreso invece la piena connessione con la famiglia, con i figli, con le altre persone e con la meravigliosa natura del Cea Fantine.

Un grazie particolare alla dottoressa Carla Ondesca che ha detto: “sono felicissima per la giornata di oggi, cosa può esserci di più bello di una giornata intera passata nel bosco, a divertirsi e rilassarsi insieme alle proprie figlie e figli? Tutti noi, grandi e piccini, abbiamo fortemente bisogno di condividere qualche momento di totale libertà, contatto e allegria, tra volontari capaci e in mezzo ad una natura straordinaria e ricolma di biodiversità”.