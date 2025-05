Parco della musica e Borgo dipinto: lavori di riqualificazione a Campomarino

CAMPOMARINO. L’amministrazione comunale di Campomarino, guidata dal sindaco Norante, annuncia l’avvio dei lavori per la riqualificazione e potenziamento dell’infrastruttura “Parco della Musica” e del “Borgo Dipinto”, con un focus sulla promozione del patrimonio culturale “Arbëreshë”, fondamentale per l’identità della nostra comunità.

L’intervento si concentra su spazi pubblici strategici, mirando a migliorare l’accessibilità, la sicurezza e la dotazione dei servizi, con l’obiettivo di sviluppare un’offerta culturale e creativa di qualità.

In particolare, i lavori prevedono la sistemazione generale dell’area del Parco della Musica, con rifacimento di marciapiedi, pavimentazione drenante per parcheggi, sentieristica e la realizzazione di quattro aree living. Inoltre, sarà creata un’area ludica e un Playground innovativo, pensato per bambini fino a 16 anni, favorendo opportunità di socializzazione.

L’intervento include anche un mix di elementi di arredo per aumentare l’attrattività dell’area, e la creazione di infrastrutture per la mobilità dolce, tra cui portabici ad archetto e una colonnina “Bike Hub” per piccole riparazioni.

Con questo progetto, l’Amministrazione Comunale intende contribuire allo sviluppo di un Campomarino moderno, inclusivo e sostenibile, con spazi di qualità, eventi culturali di valore e un più forte impegno per la crescita e il benessere della comunità. Un obiettivo che riflette la volontà di coniugare tradizione, innovazione, cultura e ambiente, con il supporto di tutti i soggetti istituzionali e tecnici coinvolti.