Parla il sindaco Balice: raddoppio ferroviario opera strategica per il futuro del territorio

TERMOLI. Il sindaco di Termoli Nicola Balice, a nome dell’Amministrazione Comunale, esprime piena soddisfazione per il protocollo d’intesa relativo al raddoppio della tratta ferroviaria Termoli Lesina, siglato oggi a Termoli alla presenza del vicepremier Matteo Salvini, il presidente della Regione Francesco Roberti, Aldo Isi AD e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana, il dott. Matteo Colamussi Ad di FS Sistemi Urbani S.r.l. e del dottor Enrico Pujia Capo Dipartimento per le Infrastrutture e le Reti di Trasporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“Si tratta – ha spiegato il primo cittadino di Termoli Nicola Balice – di un’infrastruttura fondamentale per il potenziamento della linea Adriatica, con benefici diretti in termini di mobilità, sostenibilità ambientale e sviluppo economico per tutta l’area del Basso Molise e dell’Alto Tavoliere.

Il raddoppio consentirà una maggiore regolarità dei collegamenti ferroviari, una riduzione dei tempi di percorrenza e un aumento della capacità della linea, migliorando il servizio per passeggeri e merci. Un passo essenziale per rendere il nostro territorio più competitivo, più attrattivo per gli investimenti e più accessibile per residenti e turisti.

L’opera rappresenta un’occasione unica per intervenire sulla riqualificazione urbana delle aree adiacenti alla ferrovia e per valorizzare la stazione di Termoli come centro di interscambio moderno e sostenibile.

L’Amministrazione comunale continuerà a collaborare con Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e con tutti gli enti coinvolti, affinché i lavori procedano nei tempi previsti e nel rispetto delle comunità locali e dell’ambiente”.