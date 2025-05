Partiti i lavori per il Parco Avventura a Guardialfiera

GUARDIALFIERA. Guardialfiera dà vita al Lulupark: via ai lavori per il nuovo Parco Avventura nel Bosco di San Nazzario. Il Comune di Guardialfiera è orgoglioso di annunciare che il Bosco di San Nazzario ospiterà il Lulupark, il primo Parco Avventura del territorio. L’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Vincenzo Tozzi, ha messo disposizione l’area per favorire lo sviluppo turistico e culturale di Guardialfiera confermando la sua vocazione alla valorizzazione del patrimonio naturale locale.

La realizzazione e la gestione del parco sono interamente a cura della società Igea Tour Adventure, che si è aggiudicata l’area attraverso un bando pubblico. L’azienda si occuperà della progettazione e costruzione delle attrazioni, oltre alla gestione delle attività e dei servizi dedicati ai visitatori.

Il Lulupark sarà un luogo unico, pensato per grandi e piccoli, dove emozione e natura si incontreranno. Il parco offrirà una varietà di attrazioni come percorsi sospesi, zipline, ponti tibetani, aree picnic per le famiglie, un chiosco bar e un campo da minigolf a 18 buche, tutto realizzato nel massimo rispetto dell’ambiente. «Questo progetto rappresenta un’opportunità straordinaria per Guardialfiera e tutto il territorio circostante – ha dichiarato il Sindaco Vincenzo Tozzi – non solo come attrazione turistica, ma anche come simbolo del nostro impegno per la crescita del territorio e il benessere delle comunità».

L’iniziativa nasce della strategia del Comune di Guardialfiera per incentivare privati nel settore turistico e sostenibile.