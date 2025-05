Passeggiata ecologica: volontari in marcia a Petacciato

PETACCIATO. Dopo il rinvio di una settimana, questa mattina si è svolta la passeggiata ecologica di Plastic Free a Petacciato con 37 volontari e la collaborazione delle Guardie Ambientali d’Italia ODV – Sez. Provinciale Termoli, del centro sociale comunale L’Incontro, della Protezione Civile Petacciato Onlus e della cooperativa sociale L’Albero della Vita, sono stati raccolti circa 60 kg di rifiuti.

È stato un grande lavoro di squadra in cui ogni partecipante ha dimostrato quanto possa essere forte il senso civico quando si agisce insieme per la tutela dell’ambiente. A tutti coloro che hanno preso parte, va il mio più sincero ringraziamento. È da iniziative come questa che si costruisce una coscienza ambientale condivisa!