“Per…corso” verso l’affido: un cammino che cambia due vite

TERMOLI. Nel territorio molisano sono numerosi i bambini e i ragazzi che attraversano momenti di difficoltà, così come le famiglie che, in situazioni di crisi, necessitano di un aiuto concreto.

L’Associazione Centro Studi Affido Aps lancia il “Per…corso di formazione per affidatari”, un’iniziativa gratuita rivolta a chi desidera aprire la propria casa e il proprio cuore a bambini e adolescenti in difficoltà.

L’affidamento familiare rappresenta un’opportunità concreta per garantire ai minori un ambiente sicuro, affettuoso e stimolante. Anche se temporaneo, questo tipo di sostegno può avere un impatto profondo e duraturo, offrendo una crescita più serena e nuove prospettive per il futuro. Anche forme di supporto meno impegnative, come l’affido solidale, possono fare una reale differenza nella vita di chi attraversa un momento di fragilità.

Il corso di formazione, totalmente gratuito, è pensato per chiunque voglia approfondire il tema dell’affido e comprendere come offrire aiuto in modo consapevole. Gli esperti dell’Associazione sono a disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie e accompagnare i partecipanti in questo percorso di accoglienza e solidarietà.

Per maggiori informazioni e adesioni:

Numero Verde: 800.66.15.92

E-mail: affidatari@centrostudiaffido.it

Responsabile: dr.ssa Marilena Di Lollo

Con piccoli gesti di solidarietà si può trasformare una vita.

L’affido familiare è una scelta di cuore che può fare la differenza.

Sei pronto a dare il tuo contributo?