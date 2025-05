Pesca nei giorni festivi 2025: le giornate autorizzate

TERMOLI. La direzione generale del Masaf comunica che, in via facoltativa e su base volontaria per ciascuna impresa, è autorizzato lo svolgimento dell’attività di pesca con specifici attrezzi in tutti i compartimenti marittimi nelle date del 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre 2025 e 6 gennaio 2026.

Gli attrezzi autorizzati comprendono reti a strascico a divergenti, sfogliara rapido, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche sia a coppia sia a divergenti, draghe tirate da natanti, reti a circuizione con e senza chiusura meccanica, oltre a draghe meccaniche, incluse le turbosoffianti e la draga meccanizzata.

Le imprese interessate devono comunicare preventivamente alle Autorità marittime la propria intenzione di operare nelle giornate indicate. Inoltre, è obbligatorio recuperare le giornate di fermo corrispondenti entro quindici giorni lavorativi successivi alla data di attività.