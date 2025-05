“Piano regionale di contrasto alla povertà 2025”, l’audizione degli stakeholder

CAMPOBASSO. La Quarta Commissione permanente, presieduta dal suo presidente Nicola Cavaliere, in due sedute svolte nella mattinata e nel pomeriggio di oggi, nell’ambito dell’esame della proposta di “Piano regionale di contrasto alla povertà 2025” di iniziativa dalla Giunta regionale, ha audito i rappresentanti dei sindacati (Cgil, Cisl e Uil), delle Cooperative impegnate nel sociale, dell’Ordine regionale degli Assistenti sociali, dei Presidenti e Coordinatori degli Ambiti sociali territoriali, dei Comuni, dell’Asrem e del Servizio competente della Regione Molise.

Nei diversi interventi dei rappresentanti di istituzioni od organizzazioni pubbliche o private in audizione, sono giunte valutazioni di alcuni aspetti del Piano, ovvero richieste di modifiche o di integrazione.

Di seguito sono intervenuti diversi Consiglieri che hanno espresso delle considerazioni su quanto ascoltato, ponendo agli interlocutori delle domande per approfondire taluni specifici punti.

Il presidente Cavaliere ha evidenziato come la Quarta Commissione fin dall’inizio di questa consiliatura si è determinata, nel discutere i vari argomenti che di volta in volta sono stati posti alla sua attenzione, a svolgere una serie di confronti con il territorio e con i vari portatori di interesse che in esso operano. Ciò -ha spiegato- al fine di approfondire meglio le questioni in valutazione e comprendere anche come esse vengano percepite dai cittadini-utenti e dagli operatori pubblici e privati nelle differenti aree della regione in cui impattano. Cavaliere, quindi nel concludere questa fase di ascolto, a nome dei Commissari, ha ringraziato ciascuno dei presenti per il loro contributo invitandoli a far pervenire, come alcuni di loro hanno annunciato nei loro interventi, le proprie osservazioni per iscritto al fine di consentire alla Commissione di approfondire le diverse questioni poste.

L’esame del “Piano regionale di contrasto alla povertà 2025” continuerà nelle prossime sedute dell’organo consiliare.