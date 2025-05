Ponte del 2 giugno: traffico da bollino rosso sulla statale 16

TERMOLI. In occasione del ponte del 2 giugno, prima grande prova generale dell’esodo estivo, Anas (Gruppo FS Italiane) prevede un aumento significativo del traffico lungo le principali direttrici stradali nazionali, tra cui la strada statale 16 “Adriatica”, che attraversa anche il Molise.

Nel tratto molisano della statale 16 si prevede una notevole intensificazione del traffico veicolare, con flussi in aumento già dalla serata di venerdì 31 maggio e per tutta la mattinata di sabato 1° giugno. La zona rappresenta infatti uno snodo strategico per gli spostamenti verso le località balneari della costa adriatica e verso i confini regionali.

I rientri verso le grandi città sono attesi nella serata di domenica 2 giugno, quando il traffico sarà nuovamente sostenuto in direzione nord, con possibili rallentamenti.

L’obiettivo di Anas è garantire la migliore percorribilità possibile, attraverso il presidio costante della rete, l’intervento tempestivo in caso di criticità e un monitoraggio continuo h24 delle condizioni di traffico dalle Sale Operative Territoriali e dalla Sala Situazioni Nazionale. Durante il weekend saranno operative complessivamente 2.050 unità tra personale tecnico e di esercizio, oltre a 230 risorse dedicate al coordinamento e alla sorveglianza.

Anas ricorda agli utenti l’importanza di guidare in sicurezza, evitando distrazioni e rispettando il Codice della Strada, e invita a informarsi in tempo reale sulle condizioni del traffico tramite l’app gratuita “VAI” o contattando il numero verde Pronto Anas 800.841.148.