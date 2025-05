Ponte dello Sceriffo, UilT sollecita: risposta della Provincia

LARINO. A quasi sette anni dalla chiusura del cosiddetto “Ponte dello Sceriffo”, lo storico svincolo sulla statale 647 in agro di Larino rimane ancora inutilizzabile. A rilanciare l’allarme, con una nota datata 14 maggio 2025, è la Uiltrasporti Molise, che chiede un intervento urgente per sbloccare una situazione che definisce “inaccettabile” per la sicurezza degli utenti e per la dignità del trasporto pubblico locale. La chiusura del ponte risale all’agosto del 2018, in seguito agli eventi sismici che colpirono il basso Molise. Da allora, secondo quanto denuncia il sindacato, gli autobus del Tpl sono costretti a percorrere tragitti alternativi come il tratto che dal bivio di Palata sale verso Santa Giusta, caratterizzato da frane, invasi di fango e condizioni del manto stradale altamente deteriorate. Una situazione che mette a rischio quotidianamente sia i mezzi che i passeggeri.

Nella sua lettera indirizzata al Presidente della Provincia Giuseppe Puchetti, all’assessore regionale alla viabilità Michele Marone e ad altri soggetti istituzionali, Uiltrasporti propone l’adozione di una soluzione tampone: l’installazione di un impianto semaforico per permettere il senso unico alternato, consentendo così almeno il passaggio dei soli autobus Tpl sul viadotto, previa valutazione tecnica e in deroga temporanea alle restrizioni attualmente vigenti. Una proposta concreta, avanzata in occasione di un incontro tenutosi proprio a Roma presso il Ministero delle Infrastrutture, durante il quale l’assessore Marone ha informato circa l’avvenuta convocazione di un tavolo tecnico con Provincia, Regione e Anas, avvenuto circa un mese e mezzo fa. La risposta della Provincia: limiti tecnici, tempi lunghi e assenza di fondi. La replica della Provincia di Campobasso, protocollata il 20 maggio (prot. 12421/2025), chiarisce alcuni aspetti tecnici e politici della questione. Il presidente Giuseppe Puchetti ricorda che la limitazione al carico massimo di 7,5 tonnellate è frutto di studi tecnici condotti nel 2018 da una ditta specializzata e successivamente confermati dall’Università degli Studi del Molise. Tale limite non può essere superato, spiega la Provincia, nemmeno ricorrendo a un transito regolato da semafori, in quanto la particolare configurazione dello svincolo e i molteplici flussi di traffico che vi convergono non consentono di gestire in sicurezza il passaggio veicolare.

Anzi, si evidenzia come eventuali incolonnamenti di mezzi potrebbero persino aggravare i carichi strutturali sull’opera. «Si condivide pienamente la necessità di un cambio di passo rispetto a quella che, senza dubbio, è la criticità più grave dell’intero sistema viario regionale», scrive Puchetti. Tuttavia, la Provincia rivendica di aver già fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità, compreso l’affidamento all’Anas di una nuova campagna di indagini strumentali, decisa nella riunione del 12 marzo 2025 presso il Ministero. Il nodo cruciale resta, come spesso accade, quello finanziario: per riportare il ponte alla piena funzionalità sarebbero necessari investimenti compresi tra i 10 e i 30 milioni di euro, fondi che la Provincia non possiede.

A peggiorare il quadro, il fatto che, nonostante l’importanza strategica dell’infrastruttura, la Regione Molise non abbia previsto alcuno stanziamento per il ponte nello schema di programmazione dei fondi FSC 2021-2027. «Un’occasione persa», sottolinea amaramente il Presidente Puchetti, criticando la decisione regionale di investire altrove le risorse disponibili. Dal canto suo, UilTrasporti, nella lettera firmata dai coordinatori regionale Stefano Marinelli e provinciale Nicola Gabriele Scafa, ribadisce la necessità di un “cambio di passo” nella gestione della vicenda. Oltre al danno infrastrutturale, il sindacato mette in evidenza le ripercussioni quotidiane su lavoratori e cittadini, costretti a fare i conti con percorsi alternativi insicuri e disagevoli. E avverte: «In assenza di risposte concrete, ci riserviamo ogni ulteriore iniziativa sindacale e istituzionale».

Il dossier Ponte dello Sceriffo si conferma quindi un simbolo delle difficoltà che affliggono la viabilità molisana e della lentezza con cui si affrontano emergenze ormai croniche. Tra limiti strutturali, burocrazia e mancanza di risorse, resta una sola certezza: chi vive, lavora e viaggia in quest’area, continua a pagare il prezzo di un’infrastruttura dimenticata.