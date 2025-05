Postamat assaltato a Petacciato, si attiverà uno sportello dedicato a San Giacomo degli Schiavoni

CAMPOBASSO. A seguito dell’evento criminoso che ha reso indisponibile l’ufficio postale di Petacciato, Poste Italiane comunica che a partire da venerdì 23 maggio sarà attivato uno sportello dedicato nella sede di San Giacomo degli Schiavoni, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e sabato dalle 8.20 alle 12.45.

Presso la postazione, interamente dedicata alla clientela di Petacciato, sarà possibile ritirare pacchi e invii postali a firma (raccomandate, atti giudiziari, etc.) non consegnati per assenza del destinatario ed effettuare le operazioni eseguibili esclusivamente presso l’ufficio di radicamento. A disposizione dei cittadini anche un Atm Postamat per il prelievo di denaro e per tutte le operazioni disponibili, compreso il pagamento dei bollettini.

Sempre disponibili anche tutti i canali complementari come l’App Poste Italiane e il sito www.poste.it, con i quali è possibile effettuare “da remoto” molti dei servizi tradizionalmente erogati a sportello, senza bisogno di recarsi fisicamente all’ufficio postale, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, come ad esempio, pagare varie tipologie di bollettini postali (compreso Mav, pagoPA, multe automobilistiche e pagamento bollo auto e moto bollettini), monitorare spedizioni di corrispondenza e pacchi, inviare raccomandate e telegrammi, effettuare pagamenti e bonifici, monitorare le proprie spese, trasferire denaro.

L’Azienda informa infine di aver già effettuato i primi sopralluoghi tecnici per la valutazione dei danni e le conseguenti attività finalizzate all’esecuzione degli interventi di ristrutturazione necessari per la riapertura dell’ufficio postale di Petacciato.