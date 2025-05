Prima i lavori programmati, poi un nuovo guasto: 300 utenti senza energia elettrica fino a notte fonda

TERMOLI. Serata da incubo per una parte dei residenti che abitano alla periferia Nord di Termoli, nella zona di via Udine.

Dopo i lavori programmati dell’Enel, previsti ieri dalle 9 alle 16, almeno 300 utenti sono rimasti senza energia elettrica fino a notte, a causa di un guasto alla linea elettrica, che ha costretti i tecnici reperibili di E-distribuzione a intervenire nella tarda serata di ieri, con uno scavo, per riparare i danni a un cavo interrato.

Numerose le segnalazioni pervenute in redazione, a causa dei disagi che si sono protratti a lungo. In un primo momento, trattandosi della medesima zona, le famiglie erano convinte che i lavori programmati non fossero terminati, poi è emerso il nuovo guasto.

L’erogazione dell’energia elettrica alle utenze interessate è stata riattivata all’1.36.