Protesta a Casacalenda, interviene la sindaca Lallitto

CASACALENDA. Prevista, stamani, la manifestazione di protesta del comitato di Corso Vittorio Emanuele III, a Casacalenda, per la questione relativa ai parcheggi che verrebbero meno coi lavori di realizzazione dei nuovi spazi pubblici. A dire la sua, è la sindaca, Sabrina Lallitto: «In merito al sit-in organizzato oggi dal comitato cittadino davanti al Comune, ritengo doveroso intervenire pubblicamente per chiarire ancora una volta la posizione dell’Amministrazione e le azioni intraprese nell’interesse della collettività. Il progetto oggetto di discussione, ereditato dalla precedente amministrazione, non prevedeva aree di parcheggio. Fin dal mio insediamento, ho ritenuto prioritario il confronto con i cittadini: li ho incontrati più volte, anche in sedute pubbliche, e ho accolto con rispetto ogni forma di dissenso, nel pieno spirito democratico. Nel corso del mio mandato, ho adottato atti ufficiali – delibere, ordinanze – e richiesto pareri tecnici qualificati: dagli uffici comunali, dalla Polizia Locale, dalla Soprintendenza e dai competenti uffici paesaggistici, per verificare la fattibilità di soluzioni alternative che consentano di garantire la sicurezza e introdurre, dove possibile, nuovi spazi per la sosta. L’obiettivo è quello di riprogettare l’area in modo funzionale e coerente con le normative vigenti. Le amministrazioni parlano per atti, e ciò che ho promesso, l’ho avviato nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. È però importante ricordare che i tempi della pubblica amministrazione non corrispondono sempre ai desideri, pur legittimi, dei cittadini. Comprendo le frustrazioni e non intendo alimentare polemiche, sebbene alcune affermazioni diffuse tramite manifesti non corrispondano pienamente alla realtà dei fatti. Il mio impegno resta costante e concreto. Mi dispiace non poter essere presente fisicamente oggi a causa di impegni personali e istituzionali presi tempo fa, ma rinnovo la mia disponibilità al dialogo e alla collaborazione. Ricordo inoltre che sulla piazza vige il divieto di sosta ma non quello di fermata, il che consente comunque l’accesso temporaneo alle attività commerciali. Allo stesso tempo, non possiamo ignorare che molti cittadini continuano a parcheggiare sui marciapiedi, danneggiandoli e compromettendo il decoro urbano, senza che vi siano state sanzioni sistematiche. Auspico che i tempi per l’attuazione delle modifiche possano essere contenuti, pur sapendo che non tutto dipende dalla mia volontà. Il percorso è avviato, con serietà e trasparenza. Continuerò a lavorare per mantenere gli impegni assunti».