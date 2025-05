Quattro toghe d’oro dall’ordine forense frentano

LARINO. Il Conferimento della Toga d’Oro è uno degli eventi più significativi nel panorama giuridico di Larino. Una cerimonia che non solo celebra l’impegno e la dedizione di avvocati che hanno dedicato cinquant’anni della loro vita alla professione, ma che anche rafforza il senso di comunità e il rispetto per i valori fondamentali della giustizia. Mercoledì prossimo, 14 maggio 2025, presso la storica Sala Freda del Palazzo Ducale di Larino, si terrà la cerimonia ufficiale, organizzata dall’Ordine degli Avvocati di Larino.

Un momento solenne, caratterizzato dal giuramento da avvocato, che richiama quei principi fondamentali su cui si basa la professione: lealtà, onore e diligenza. La cerimonia si aprirà con i saluti istituzionali di figure di spicco del mondo giuridico e politico, tra cui Gabriella Degnovivo, vicepresidente del Coa Larino, il sindaco di Larino, Giuseppe Puchetti, e il sindaco di Termoli, Nicola Antonio Balice. Saranno presenti anche il presidente del Tribunale di Larino, Michele Russo, il Procuratore della Repubblica, Elvira Antonelli, e Oreste Campopiano, delegato Ocf per il Distretto di Campobasso.

Quest’anno, l’onorificenza della Toga d’Oro verrà conferita agli avvocati Eugenio Marinelli, Domenico Bruno, Antonio De Michele e Giacinto Occhionero, professionisti che con il loro lavoro hanno contribuito a rafforzare la fiducia nella giustizia e nel diritto. Negli anni passati, la cerimonia ha premiato altre personalità illustri della giustizia molisana, tra cui Giovanni Di Giandomenico, Eduardo Sassi e Franco Mancini, insigniti nel 2019. Si ricorda inoltre la recente scomparsa di Luigi Greco, figura iconica dell’avvocatura molisana, che aveva ricevuto la Toga d’Oro dodici anni prima.

L’iniziativa non è solo un momento celebrativo, ma anche un ponte tra tradizione e futuro. La professione di avvocato è in continua evoluzione, e il riconoscimento della Toga d’Oro testimonia l’importanza della continuità e dell’esperienza nel mondo giuridico. L’evento del 2025 si prospetta come una cerimonia carica di significato, un’opportunità per riflettere sul passato, onorare chi ha lasciato un segno indelebile nella professione e guardare con fiducia alle nuove generazioni di avvocati