«Quella volta che…»: ciao Tony, da tutti i tuoi amici fraterni

TERMOLI. La scomparsa prematura e improvvisa di Tony Marinelli, a solo 51 anni, ha segnato e sconvolto la città, soprattutto la generazione che l’ha vissuto come amico.

Da Ermanno Colonna, un ricordo a nome di tutti i suoi amici d’infanzia e dei vicini di casa, che vogliono rendergli omaggio.

«Siamo stati un gruppo di ragazzi nati nella periferia di Termoli, chi più giovane chi poco meno eravamo ogni giorno insieme dal mattino sul pulmino di scuola ai pomeriggi passati tra pallone, pesca e scherzi di gioventù. Quante risate insieme ad Antonio la prateria che non perdevate nemmeno un secondo per fare scherzetti insieme a Gino, Salvatore. Hai reso bella la nostra infanzia, proseguita poi come colleghi nel settore calzaturiero dove eri un perno come consulente. Potrei scrivere un libro per quante ne abbiamo fatte e oggi ancora una volta sei riuscito a farci riunire come i vecchi tempi, ieri da ragazzini oggi da uomini ti abbiamo dato un arrivederci, sì un arrivederci dai ragazzi di campagna (Gino Di Vito, Salvatore, Angelo Staniscia, Lucio Marinelli, Alessandro Staniscia, Marco Travaglini, Nicolino Travaglini, Massimo Troiano, Antonio Ceglia, Antonio Ciarallo.

Ricordo un aneddoto, di quella volta che uscimmo dalla discoteca Rio alle 4 del mattino e andammo a prendere un caffè a Roma, non era ancora l’epoca del cellulare e i nostri genitori ci diedero per dispersi, accipicchia quante tirate di orecchie prendemmo con mio fratello Francesco e tuo cugino Lucio, eri così mattacchione, straordinariamente unico nel tuo genere.

Ciao Tony, da tutti i tuoi amici fraterni».