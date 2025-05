Raccomandate agli amici della scuola di Roma, alunni della Schweitzer clienti speciali delle Poste

TERMOLI. Clienti molto speciali questa mattina all’ufficio postale di via Madonna delle Grazie a Termoli (Termoli 1).

Tredici alunni della classe II B della scuola primaria “Schweitzer” (via Stati Uniti) sono arrivati in ufficio per spedire raccomandate con tanto di ricevuta di ritorno.

Ad accompagnarli le maestre Stefania Ciarla, Pamela Di Geronimo e Liliana Marrone, che spiegano: “L’iniziativa di oggi rientra nell’ambito del progetto di corrispondenza “Corrispondiamici”, che coinvolge la nostra scuola e due classi della scuola primaria “Don Gioacchino Rey” di Roma. Ringraziamo tutto il personale dell’ufficio postale per l’accoglienza ricevuta e per aver soddisfatto tutte le curiosità dei bambini”.

Ad accogliere gli alunni la direttrice Eleonora Mastronardi e i dipendenti dell’ufficio postale, che hanno illustrato loro il percorso delle missive dal momento dell’accettazione fino alla consegna. “È stato bello – commenta la direttrice – rispondere a tante domande sul mondo della corrispondenza. Come Poste Italiane siamo impegnati nel sostegno del valore della scrittura, in un’epoca in cui lo scambio epistolare sembra ormai superato dalla scrittura digitale e dai nuovi mezzi di comunicazione. Complimenti dunque agli alunni e alla scuola per aver ideato questo progetto che riscopre il fascino ineguagliabile della corrispondenza tradizionale”.

Prima di congedarsi tutti gli alunni sono stati omaggiati con un piccolo pensiero: una bustina contenente il francobollo raffigurante Topolino, realizzato in occasione dei 90 anni dell’amato personaggio della Walt Disney.