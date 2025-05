Regione e UniMol: primo incontro tra Roberti e il nuovo Rettore Vanoli

CAMPOBASSO. Il presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, ha incontrato questa mattina, mercoledì 28 maggio 2025, il nuovo Rettore dell’Università degli Studi del Molise, Prof. Giuseppe Peter Vanoli, insediatosi ufficialmente alla guida dell’Ateneo molisano.

L’incontro, svoltosi a Palazzo Vitale, è stato occasione per un primo confronto istituzionale sui temi centrali della cooperazione tra Regione Molise e Università, con l’obiettivo condiviso di rafforzare il ruolo strategico dell’Unimol nello sviluppo economico, sociale e culturale del territorio.

“Ho voluto esprimere personalmente al Magnifico Rettore, Giuseppe Peter Vanoli, le mie congratulazioni per l’importante incarico – ha dichiarato il Presidente Francesco Roberti – e ribadire la volontà della Regione Molise di proseguire e intensificare il dialogo con l’Ateneo, così come abbiamo fatto con il Rettore Luca Brunese. Sono certo che sarà un lavoro in continuità, considerando che, dal punto di vista istituzionale, c’è stata grande intesa col Rettore uscente”.