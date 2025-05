Ricostruzione post sisma delle prime abitazioni, pubblicato l’avviso sul terremoto 2018

CAMPOBASSO. Il Presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, in qualità di Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della provincia di Campobasso, colpiti da una serie di eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018, ha firmato il Decreto numero 21 del 5 maggio 2025, avente ad oggetto “Ordinanza del Commissario Straordinario n° del 17-03-2025. Avviso Pubblico ricognitivo del fabbisogno finanziario necessario per il completamento della ricostruzione privata – prime abitazioni – Approvazione”.

L’avviso pubblico ricognitivo del fabbisogno finanziario necessario per il completamento dell’iter della ricostruzione privata è riferito agli edifici per i quali non sia stata presentata l’istanza ex Ordinanza n.5 del 17/06/2022 e ss.mm.ii. entro il 30 giugno 2023.

La pubblicazione dell’avviso ha fatto seguito all’incontro che il Commissario Francesco Roberti e la struttura commissariale avevano avuto con i sindaci e amministratori dei Comuni interessati.

Tale avviso pubblico (visualizzabile e scaricabile al seguente link https://www.commissariosismamolise2018.it/ordinanza-del-commissario-straordinario-n-1-del-17-03-2025-avviso-pubblico-ricognitivo-del-fabbisogno-finanziario-necessario-per-il-completamento-della-ricostruzione-privata-prime-abitazioni/) ha fissato i requisiti necessari e la documentazione indispensabile, nonché i tempi e modi per la presentazione delle candidature, al fine di definire e prendere atto di un elenco di istanze aventi i suddetti requisiti e del conseguente fabbisogno finanziario necessario.

Tale elenco consentirà al Commissario Straordinario di poter finanziare gli interventi fino all’esaurimento delle risorse attualmente disponibili con l’auspicio che eventuali ulteriori risorse permettano la copertura finanziaria di ulteriori interventi.

Inoltre, l’Ordinanza ha modificato l’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 5 del 17/06/2022 e ss.mm.ii. ravvisata l’esigenza di procedere ad estendere l’applicabilità delle Ordinanze commissariali inerenti alla ricostruzione privata rispetto agli edifici interessati da inagibilità parziali derivanti da sisma pregresso (Sisma 2002).