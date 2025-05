TERMOLI. Riunita la cabina di regia dell’Area Urbana del Comune di Termoli alla presenza del sindaco Nicola Balice, dell’assessore Silvana Ciciola, il dirigente Marcello Vecchiarelli, Angela Costantini e Greta Santini dell’Ufficio Europa e i sindaci dei Comuni di Campomarino, San Giacomo degli Schiavoni, Montenero di Bisaccia, Montecilfone, Mafalda, Portocannone e il rappresentante dell’Ufficio Tecnico del Comune di Guglionesi.

Durante l’incontro si è discusso della nuova strategia di Sviluppo Urbano 2021/2027 dell’Area Urbana di Termoli che vede un ampliamento sostanziale in quanto dei quattro comuni della precedente strategia si raggiunge il numero di dieci Comuni. La strategia prevede 24 schede progettuali per un valore complessivo di quasi 17 milioni di euro divisi tra fondi Fesr e Fse. I progetti sono vari, sia di tipo strutturale, sia volti a soddisfare esigenze del tipo socio assistenziali. Oltre ai progetti dei singoli comuni, ci sono schede di intervento definite a regia, ossia che coinvolgono tutti e 10 i Comuni dell’Area Urbana del Comune di Termoli, in qualità di Comune capofila, e che abbracciano diverse tematiche quali tirocini formativi, extra curriculari, progetti di inclusione sociale, ecc..

“Sono stati valutati – ha detto il dirigente Marcello Vecchiarelli – gli interventi dei Comuni ricadenti nell’Area Urbana del Comune di Termoli che verranno finanziati con le risorse comunitari. Sono state individuate quelle che saranno le azioni prioritarie ed è stato sottoscritto un accord di partenariato. I sindaci dovranno successivamente approvare le strategie nelle rispettive assisi consiliari all’esito delle quali, con la stipula della convenzione con la Regione Molise, partirà per il 2025 la nuova strategia dell’Area Urbana di Termoli che comprende dieci Comuni. Le azioni finanziabili sono quelle con linee di intervento per l’inclusione sociale. Riqualificazione di immobili a favore di soggetti disabili, nuclei familiari fragili e altre linee di intervento dei singoli Comuni”.