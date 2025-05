TERMOLI. La Commissione di Albo dei Tecnici della Prevenzione del Molise organizza il Convegno formativo “IL TPALL: SALUTE E SICUREZZA NEL SETTORE MARITTIMO”, un evento dedicato alla sensibilizzazione e all’approfondimento delle tematiche cruciali legate alla sicurezza sul lavoro in mare.

L’appuntamento è fissato per il 10 maggio 2025, dalle 9:00 alle 13:30, presso l’Auditorium del Comune di Termoli, in Via Elba.

Un confronto tra esperti per migliorare la sicurezza in mare.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali, tra cui quello del sindaco di Termoli, Nicola Balice, e dei rappresentanti di diverse istituzioni e realtà professionali.

A seguire, si entrerà nel vivo del dibattito grazie agli interventi di esperti del settore, che analizzeranno diverse problematiche:

La sicurezza dei lavoratori marittimi: cenni normativi e infortuni – Dott. Domenico De Libero.

– Dott. Domenico De Libero. Il TPALL: attività ispettiva e applicazione della norma – Dott. Pietro Sechi.

– Dott. Pietro Sechi. Il ruolo della Capitaneria di Porto e della Guardia Costiera nella sicurezza marittima – Comandante Giuseppe Rolli.

– Comandante Giuseppe Rolli. La sorveglianza sanitaria come misura di prevenzione – Dott. Ezio Mancini.

– Dott. Ezio Mancini. Igiene e sicurezza alimentare sulle navi da crociera – Dott.ssa Elyn D’Ettorre.

– Dott.ssa Elyn D’Ettorre. Il contrasto all’inquinamento del mare – Dott. Domenico Guidotti.

– Dott. Domenico Guidotti. Antincendio e gestione delle emergenze – Aldo Ciccone.

L’evento si concluderà con un Question Time, per favorire il confronto diretto tra relatori e partecipanti.

Un’occasione di aggiornamento per i professionisti

Il convegno è riconosciuto per l’aggiornamento di RSPP, ASPP, CSE e formatori TPALL iscritti all’Albo, oltre a prevedere il riconoscimento di crediti a scelta per il Corso di Laurea in TPALL..

L’iniziativa gode del patrocinio dell’Università degli Studi del Molise – Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “V. Tiberio” e rappresenta un’opportunità di formazione di alto livello per tutti i professionisti del settore.

Per iscriversi e ottenere ulteriori informazioni, si invitano gli interessati a contattare gli organizzatori tramite i canali ufficiali