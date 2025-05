Salvatore (Pd): “Gravi carenze nei soccorsi, Roberti riferisca in Consiglio”

TERMOLI. Un infortunio sul lavoro, è avvenuto ieri mattina a Termoli. Dopo la denuncia di UilTrasporti è arrivata anche quella di Alessandra Salvatore il Partito democratico.

“Un operaio rimane gravemente ferito sul posto di lavoro e non ci sono ambulanze per accompagnarlo in ospedale? Se è andata così – e non ho motivo per dubitarne, purtroppo – il presidente della Giunta regionale deve dare urgente informativa al Consiglio, con i dovuti chiarimenti, anche perché le carenze nella rete dell’emergenza-urgenza sono oggetto delle nostre ripetute denunce“.

Questo il breve commento della consigliera regionale Alessandra Salvatore (Partito Democratico) a seguito della denuncia sindacale relativa ai soccorsi di un operaio in servizio nelle officine della Atm Molise, rimasto gravemente ferito alla testa e attualmente ricoverato in Terapia intensiva a Pescara.

“Voglio esprimere vicinanza alla famiglia del dipendente Atm, che tra l’altro è una concessionaria del trasporto pubblico molisano”.