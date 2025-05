San Timoteo, al via le celebrazioni nella parrocchia-santuario: annullato il convegno timoteano di oggi

TERMOLI. Sono entrate nel vivo ieri le celebrazioni della festa di San Timoteo, per i quattro giorni che culmineranno domenica 11 maggio, nell’80esimo anniversario del ritrovamento del corpo del compatrono di Termoli.

Come da programma, ieri mattina, alle 8.30, la prima santa messa con l’esposizione del Santissimo Sacramento per la preghiera di adorazione personale, con le confessioni. A mezzogiorno, poi, la supplica alla Madonna di Pompei. Nella serata di gioved’, dopo il santo rosario meditato, c’è stata la cerimonia di intronizzazione della sacra reliquia del Capo di san Timoteo, seguita dalla celebrazione della messa con .don Fabio Di Tommaso Vicario episcopale per la Basilica minore dell’Addolorata di Castelpetroso, che ha previsto anche la benedizione dei bambini.



Si riprende stasera, sempre col rosario meditato alle 18.30 e la messa delle 19, presieduta da don Sergio Carafa, vicario parrocchiale.

Per un lutto personale del relatore, Andrea Grillo (a cui porgiamo le nostre condoglianze), annullato il convegno timoteano previsto alle 20 nel cinema Oddo: “Timoteo nella vita liturgica della chiesa”.