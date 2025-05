Secondo corso pedonale, il 20 giugno parte la sperimentazione

TERMOLI. Intervento sull’istituzione dell’area pedonale in via Fratelli Brigida e sulle strategie per la vivibilità urbana estiva. Questi i temi trattati stamani, dalle 10.30, in una conferenza stampa organizzata dagli assessori Michele Cocomazzi ed Enrico Miele, alla quale hanno preso parte anche il consigliere Giuseppe Mottola, la funzionaria Gabriella De Santis, il comandante della Polizia locale Pietro Cappella, con Antonello Sciarretta.

Incontro utile a diffondere decisioni strategiche che l’Amministrazione comunale ha assunto in vista della stagione estiva, seguita in diretta Facebook da Termolionline.

«Ringrazio i presenti, a partire dall’assessore Miele con cui abbiamo condiviso l’elaborazione di queste scelte, la struttura del patrimonio, il comandante della Polizia Locale e il maresciallo Scerretta. Con loro abbiamo definito un piano che mira a migliorare vivibilità e decoro urbano, con un’attenzione particolare all’area di via Fratelli Brigida, nel tratto che interseca via Frentana», ha esordito Cocomazzi.

Area pedonale in via Fratelli Brigida

«Abbiamo deciso di istituire un’area pedonale permanente nell’ultimo tratto di via Fratelli Brigida, che ospita numerose attività di somministrazione come bar e ristoranti. Questa scelta nasce dall’esigenza di migliorare l’esperienza urbana, garantendo ordine, decoro e una fruizione più sicura e piacevole, soprattutto nelle ore serali e notturne dell’estate.

La chiusura totale al traffico in questo tratto sarà accompagnata da un sistema di deflusso veicolare. In particolare:

Via Alfano sarà convertita in senso di uscita (attualmente è solo in entrata), con apposita ordinanza.

sarà convertita in senso di uscita (attualmente è solo in entrata), con apposita ordinanza. Una seconda uscita sarà predisposta nella parte inferiore di via Frentana.

Questi deflussi sono pensati per consentire solo il rientro delle auto già parcheggiate, senza impattare significativamente sul traffico cittadino, dato che la prima parte di via Fratelli Brigida sarà già chiusa con il consueto filtro iniziale in prossimità di Corso Umberto».

Finalità e contesto

«L’area interessata ospita numerosi esercizi commerciali che da tempo chiedevano un contesto più ordinato per disporre tavolini, sedie e dehors. L’obiettivo è garantire loro uno spazio definito, elegante e fruibile, privo di auto in transito o parcheggiate, a beneficio anche di cittadini e turisti.

A differenza dello scorso anno, quando si arrivò tardi con una soluzione temporanea, questa volta l’intervento è stato studiato con maggiore anticipo e approfondimento».

Estensione della zona pedonale

«La pedonalizzazione di questo tratto permetterà di integrare un vero e proprio “anello” urbano a misura di pedone: via Fratelli Brigida, via Roma (già chiusa al traffico), e Corso Nazionale. Un’area che rappresenta il cuore pulsante della movida estiva di Termoli e che sarà quindi resa interamente pedonale, con accessi regolati per mezzi di emergenza, residenti e disabili.

Per i residenti, verrà predisposto un percorso dedicato da via Alfano o via Frentana verso Corso Vittorio Emanuele e infine via Roma, per raggiungere i parcheggi già individuati: Porto e Piazza Sant’Antonio. Quest’ultima, va sottolineato, non sarà più accessibile liberamente per il parcheggio durante il periodo estivo» .

Orari e periodo di sperimentazione

La pedonalizzazione avverrà secondo questa articolazione temporale:

Parcheggio consentito nell’ultimo tratto fino alle ore 19.00

Chiusura totale al traffico dalle ore 20.00

Validità del provvedimento fino alle 3.00 del mattino

Quindi, il ciclo orario sarà: dalle 19:00 alle 03:00, ogni sera.

Prima dell’attuazione definitiva, è prevista una fase di sperimentazione nei weekend:

20, 21, 22 giugno

27, 28, 29 giugno

«Durante queste giornate valuteremo l’efficacia della misura. Se dovessero emergere criticità significative, non esiteremo a rivedere il piano. La stima nei confronti della cittadinanza ci impone infatti la massima attenzione e disponibilità al confronto.

In caso di buon esito, la chiusura definitiva partirà dal 1° luglio e durerà fino al 31 agosto, estendendo di fatto l’area pedonale a tutti i giorni, e non solo ai weekend come lo scorso anno. Questo rappresenta un vero raddoppio degli spazi pedonali nel centro città».

Rapporti con i commercianti e controllo del decoro

«La collaborazione con i commercianti è stata continua: abbiamo effettuato numerosi incontri per condividere obiettivi e regole. Stiamo predisponendo, insieme alla Polizia Locale, le delimitazioni degli spazi per i dehors con segnature a terra (pittura), così da garantire trasparenza e rispetto delle regole.

Al momento, i riscontri sono positivi e il rispetto degli spazi sta funzionando bene, soprattutto in aree come piazza Marconi, via Ruffini e altre. Questo conferma che l’azione congiunta tra amministrazione e operatori economici può generare ordine e qualità«.

Vivibilità e contenimento dei rumori

«Accanto al decoro, c’è il tema della vivibilità e del diritto al riposo, anche durante l’estate. Per questo stiamo studiando provvedimenti specifici per contenere i rumori notturni, sia in termini di volume che di qualità musicale.

Le piazze del centro storico non possono essere teatro di eventi musicali troppo rumorosi o fuori contesto. Stiamo lavorando su modalità e limiti per assicurare un equilibrio tra socialità e tranquillità, coerente con la vocazione “slow” del centro città».

Appello alla cittadinanza

Concludo con un appello: chiediamo ai cittadini di collaborare e non ostinarsi a cercare parcheggio a tutti i costi nel tratto di via Fratelli Brigida, girando più volte o invertendo il senso di marcia. Questo comportamento non aiuta e può creare disordine.

Serve responsabilità collettiva per garantire un flusso ordinato, e per questo sarà prezioso anche il supporto delle forze dell’ordine e delle associazioni del territorio».

Quindi, è stata la volta dell’assessore Enrico Miele: «In questi dieci mesi di amministrazione abbiamo messo al centro alcune parole chiave: vivibilità, qualità della vita, decoro urbano. Questi principi non sono astratti: si traducono in scelte concrete, come questa.

L’attenzione è rivolta al pedone, alla persona che vive e attraversa la città a piedi, magari con bambini o persone anziane, magari con un gelato in mano la sera d’estate. Stiamo provando a costruire una Termoli più accessibile, più elegante, più funzionale.

È chiaro che c’è anche un problema strutturale di parcheggi, che affronteremo in una conferenza stampa dedicata. Ma nel frattempo, lavoriamo con gli strumenti che abbiamo: riprogettare lo spazio urbano, privilegiando la socialità, il benessere e il turismo.

Da parte dei commercianti abbiamo riscontrato grande disponibilità. In questi giorni, per esempio, abbiamo installato i nuovi vasi nelle aree pedonali, un primo intervento di arredo urbano che ha avuto un buon riscontro visivo e pratico. Anche piccoli gesti come questi migliorano la percezione dello spazio e l’ordine della città.

Il nostro obiettivo non è solo creare regole, ma costruire un nuovo patto tra amministrazione e cittadini. La bellezza, la qualità, l’equilibrio non si impongono, si condividono. Questa estate sarà la prova generale di una Termoli che vuole cambiare passo».

Per i proponenti, questo piano di pedonalizzazione e decoro urbano ha una valenza non solo urbanistica, ma anche culturale e sociale, nell’ottica di una programmazione un’estate ricca di appuntamenti ma coerente con l’idea di una città accogliente, elegante, rispettosa.

«Avremo un calendario di eventi di qualità, che sappia armonizzarsi con la vita cittadina. Non ci interessa la quantità a tutti i costi, ma la coerenza con l’identità di Termoli: una città storica, sul mare, che ha molto da offrire senza stravolgere la sua natura. Anche sul fronte del rumore, della musica, del rispetto degli orari, ci sarà attenzione massima. Gli eventi musicali non saranno improvvisati, ma coordinati, regolati e mirati. Vogliamo regalare ai cittadini e ai turisti un’estate bella, ordinata, vissuta, dove ognuno possa trovare il suo spazio, dal bambino all’anziano, dal giovane allo studente, dalla famiglia al turista straniero».