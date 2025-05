“Servizi pagati in ritardo, lavoratori senza stipendio”: sindacati sul piede di guerra

TERMOLI. La UilTuCs Molise, in persona del segretario generale Pasquale Guarracino e del segretario regionale Roberto Cordisco, e la Fisacat Abruzzo Molise, in persona del Segretario Interregionale Stefano Murazzo, denunciano una situazione a dir poco paradossale che si sta verificando in questi giorni a scapito dei lavoratori addetti al servizio di vigilanza non armata presso le sedi Asrem.

“In Molise si sta verificando la seguente assurda vicenda” -esordiscono le organizzazioni sindacale- “l’Azienda Sanitaria non paga le fatture alle società che forniscono i servizi, o perlomeno le paga con abissali ritardi. Una di queste società (non tutte, lo si vuole precisare), la Cosmopol Spa, che fornisce i servizi di vigilanza non armata alle sedi Asrem, ha ben pensato di sospendere il pagamento degli stipendi di aprile ai lavoratori che quotidianamente, diligentemente e puntualmente svolgono il proprio servizio.

Una catena intollerabile, che vede come unica vittima i dipendenti, sui quali di certo non grava il rischio d’impresa, e che, pur continuando a lavorare con regolarità, vedono in serio pericolo il proprio stipendio. Se si considera che alcuni di loro sono anche lavoratori part-time, la situazione è ancora più grave.

Pertanto, le organizzazioni sindacali hanno aperto la procedura per giungere, in assenza di immediate soluzioni, allo sciopero collettivo.

Adesso, quello che le organizzazioni sindacali si domandano è: i vertici dell’Asrem ed i vertici della Cosmopol lo percepiscono ogni mese lo stipendio, oppure lo sospendono come fanno con i pagamenti dei servizi ai fornitori e delle retribuzioni ai lavoratori?

Chi ha il coraggio dia delle risposte! – concludono Guarracino, Cordisco e Murazzo.