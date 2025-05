Servizio idrico a Larino, «I disagi si moltiplicano»

LARINO. L’interruzione del servizio idrico nel Comune frentano è un annoso problema. Da tempo immemore, i cittadini sono abituati, soprattutto durante i mesi estivi, a fare i conti con le chiusure serali e notturne programmate, a cui si aggiungono quelle dovute a rotture improvvise della rete.

Va però segnalato un ulteriore peggioramento: durante l’inverno appena trascorso – e ancora in questi giorni – molti sono stati i disagi causati da sospensioni dell’erogazione concentrate soprattutto in alcune contrade, in seguito a guasti imprevisti che moltiplicano i disagi in presenza di piccoli e grandi allevamenti.

Una situazione che qualche anno fa, durante il primo mandato del sindaco Puchetti, sembrava aver trovato una soluzione definitiva con l’allaccio al Molisano Centrale, costato al Comune intorno ai 100.000 euro. Un intervento che avrebbe dovuto risolvere il problema, offrendo al contempo acqua purissima di sorgente, quindi potabile e di qualità.

Purtroppo, l’entusiasmo si è spento sul nascere: la rottura di una pompa – secondo quanto dichiarato all’epoca dall’amministrazione – ha riportato il Comune alle chiusure, anche prolungate.

Analizzando a fondo il problema, la minoranza ha sempre sollevato una questione fondamentale: le pessime condizioni della rete idrica comunale, che necessita di continue riparazioni e, quindi, andrebbe sostituita integralmente.

In conclusione:

È vero che la siccità e le scarse precipitazioni rendono necessaria la sospensione del servizio per permettere il riempimento dei serbatoi;

e le rendono necessaria la sospensione del servizio per permettere il riempimento dei serbatoi; È vero che, come più volte sostenuto dall’amministrazione attraverso il servizio di messaggistica, si fa un uso improprio dell’acqua , soprattutto in alcune zone;

, soprattutto in alcune zone; Ma è altrettanto vero che, nella maggior parte dei casi, l’acqua viene chiusa a causa di falle nella conduttura, che andrebbe urgentemente rinnovata per evitare sprechi dovuti alle troppe perdite di un impianto ormai ridotto a un colabrodo.

Un intervento necessario e urgente, perché non tutti i cittadini possono permettersi di munirsi di autoclave o cisterne per le scorte d’acqua. Una situazione ancor più delicata quando si tratta di anziani e persone disabili, che rappresentano la parte più fragile della popolazione.

Fermo restando che nessuno è obbligato a installare un impianto per far fronte alle mancanze di un servizio pubblico non adeguato.

Un bene così prezioso come l’acqua, in alcune condizioni fisiche, fa la differenza.

Si chiede all’amministrazione Puchetti di fare le dovute riflessioni e giungere, davvero, a una soluzione definitiva.