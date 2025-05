Si apre martedì la fase di iscrizione agli asili nido comunali

TERMOLI. A partire da domani, 20 maggio 2025, il Comune di Termoli dà il via alle iscrizioni per il servizio di asilo nido comunale per l’anno educativo 2025/2026. Le famiglie interessate dovranno presentare la domanda entro il 30 giugno 2025, rispettando le modalità indicate.

Quest’anno, a causa di lavori di ristrutturazione, le sedi degli asili nido di via Volturno e via Montecarlo saranno temporaneamente spostate:

L’asilo nido di via Volturno funzionerà presso la scuola primaria di via Po .

funzionerà presso la scuola primaria di . L’asilo nido di via Montecarlo verrà trasferito presso la scuola primaria di via Maratona.

L’asilo nido di Difesa Grande, invece, continuerà a operare nella sua sede attuale.

Per iscrivere i propri figli, le famiglie potranno scaricare la modulistica dal sito ufficiale del Comune di Termoli (www.comune.termoli.cb.it), nella sezione “Avvisi”. La domanda dovrà essere presentata di persona presso l’ufficio protocollo del Comune di Termoli oppure tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.termoli.cb.it.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Settore Politiche Sociali del Comune di Termoli.