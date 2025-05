“Sicurezza e salute sul lavoro: dialogo e prevenzione” nella Festa dell’Europa

TERMOLI. È questo il titolo dell’evento informativo che si terrà a Termoli nella mattinata di questo venerdì, 9 maggio, a partire dalle ore 11, presso la sala consiliare, del Comune di Termoli.

Il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro è estremamente importante, sia per chi lavora già sia per i lavoratori del futuro.

Dialogo e prevenzione saranno quindi le parole chiave della mattinata.

Conoscere le regole basilari può aiutare a salvarci la vita e non solo quando si tratta di lavori ad alto rischio. Atteso che il principale destinatario degli obblighi di sicurezza di cui al D. Legs. 81/2008 è il datore di lavoro, non va tralasciato il ruolo attivo che devono ricoprire i lavoratori ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Ogni ambito lavorativo poi ha le sue specificità. Saranno diversi quelli toccati durante la mattinata, tra cui il settore della pesca e della navigazione. Numerosi i relatori coinvolti dagli organizzatori: l’Associazione Salam APS e Europe Direct Molise della Provincia di Campobasso. Si tratta di: Antonella Monaco – Ingegnere sanitario; Giuseppe Rolli – Capitano di corvetta Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Termoli; Domenico Guidotti – Ceo Guidotti Ships; Roberto Mascilongo, Ingegnere presso la Innovation Sea. Ognuno di essi affronterà un aspetto particolare della sicurezza sul lavoro.

La fase delle relazioni sarà preceduta dai saluti istituzionali del sindaco di Termoli Nicola Balice, di Silvana Ciciola assessore alle politiche europee e di Hanen Gzaiel – Presidente Associazione Salam Aps.

Introduce e modera Carmela Basile Responsabile di Europe Direct Molise.

Contesto di riferimento

L’evento nasce con una prospettiva locale ma anche europea, essendo inserito all’interno delle Giornate europee del mare nella mia regione 2025, iniziativa della Commissione europea di cui Europe Direct Molise si fa portavoce nel territorio e che ha visto, dal 2023, la condivisione ed il sostegno del Comune di Termoli. Se poi pensiamo che la pesca è una attività primaria che nel Mediterraneo accompagna l’uomo dagli albori della civiltà, prima ancora dello sviluppo dell’agricoltura, ci rendiamo conto che valichiamo i confini della stessa unione europea per abbracciare i paesi nordafricani.

L’evento è aperto al pubblico, con accesso libero e gratuito.

Al termine verrà rilasciato ai presenti un attestato di partecipazione.

Redazionale prodotto in autogestione a cura di Europe Direct Molise nell’ambito del piano di azione 2025 – Task 2 – Convenzione Specifica n.7/2025 tra Commissione europea (Direzione generale Comunicazione) – Unità C: Rappresentanza e comunicazione negli Stati membri e Provincia di Campobasso – Europe Direct Molise.

Redazionale finanziato dall’Unione europea. Le opinioni espresse sono quelle degli autori e non riflettono necessariamente quelle dell’Unione europea o della Commissione europea, autorità che concede l’aiuto. Né l’Unione europea né l’Autorità che concede l’aiuto possono esserne ritenuti responsabili”.