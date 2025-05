Sindaca Contucci: “Stop acqua necessario, migliorie in corso a Montenero”

MONTENERO DI BISACCIA. Montenero è rimasta senza acqua per due giorni a causa di un intervento tecnico necessario per migliorare l’impianto idrico comunale. La sindaca Contucci ha spiegato che la chiusura dell’erogazione era stata annunciata per tempo e si è resa indispensabile per permettere lo stacco dalla vecchia condotta e il collegamento alla nuova infrastruttura.

«Stiamo facendo delle migliorie all’impianto», ha dichiarato la sindaca, sottolineando che, sebbene non si tratti di una problematica vera e propria, l’interruzione ha creato disagi, in particolare per le scuole dell’infanzia. «Le scuole hanno tutte le cisterne per l’approvvigionamento idrico, ma per la scuola dell’infanzia è stata prevista la fornitura di un’autobotte d’acqua per garantire la continuità delle attività» ha aggiunto.

Il poliambulatorio locale, intanto, ha esaurito le riserve dell’autoclave, causando disagi significativi per molte prestazioni sanitarie. Un problema serio che si aggiunge alle difficoltà del momento.

La sindaca ha inoltre spiegato che, in caso di criticità per l’ordinatorio, sarà valutata la possibilità di intervenire, ma la priorità è stata data alle scuole dell’infanzia. L’auspicio è che la riapertura dell’erogazione idrica avvenga nel pomeriggio di oggi.

«Il problema del reperimento dell’acqua è complesso – ha concluso Contucci – ma abbiamo dovuto chiudere l’erogazione ovunque per completare il collegamento alle nuove condotte».

La cittadinanza è invitata a mantenere la calma e a collaborare durante questa fase di transizione, che porterà a un miglioramento significativo del sistema idrico locale.