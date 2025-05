Sun Bus e Moon Bus: le navette dell’estate termolese

TERMOLI. Presentati i servizi navetta estivi a Termoli: quattro linee per agevolare cittadini e turisti

Questa mattina si è tenuta a Termoli una conferenza stampa per illustrare i servizi di trasporto navetta predisposti per l’estate 2025, con l’obiettivo di facilitare la mobilità urbana durante il ricco cartellone di eventi estivi e ridurre il traffico nel centro città. All’incontro erano presenti il vicesindaco Michele Barile, l’assessore Enrico Miele, il dirigente del servizio trasporti Ulisse Fabbricatore e i rappresentanti dell’azienda Gtm, Cinzia Maciariello e Sandro De Rosa.

Un lavoro di squadra per un’estate più sostenibile

«È stato un lavoro intenso – ha dichiarato l’assessore Miele – portato avanti con il vicesindaco, il dirigente e Gtm, per offrire un servizio utile alla cittadinanza, considerando le criticità logistiche del nostro territorio e l’importante afflusso previsto». Sono stati così attivati quattro servizi navetta, tre strutturali e uno legato al Termoli Comics.

Navetta Arena del Mare – servizio serale nei giorni degli eventi

In occasione degli eventi programmati sull’Arena del Mare, come concerti e spettacoli, sarà attivo un servizio navetta dal parcheggio del cimitero alla rotonda Timoteana, con fermate intermedie in:

Via Martiri della Resistenza

Zona Crocifisso

Terminal bus

Piazza del Papa

Donatori di Sangue

Le navette partiranno ogni 30 minuti dalle ore 19:00 all’1:00, con un tempo stimato di 15 minuti per tratta. Il costo del biglietto è 1 euro a corsa.

Moon Bass – navetta serale per il centro città

Si tratta della grande novità di quest’anno. Anche questo servizio parte dal cimitero e percorre:

Via Martiri della Resistenza

Piazza del Papa

Via Madonna delle Grazie

Donatori di Sangue

Centro città (Via Dante e Stazione)

Anche qui la frequenza è ogni 30 minuti, nella fascia oraria 19:00–1:00. La tariffa è 1 euro a corsa.

SanBass – navette gratuite per il mare

Un servizio gratuito e ormai tradizionale per la città, che collega i quartieri periferici con le spiagge del lungomare nord e sud. Le navette saranno tre:

Navetta A e B per il lungomare nord

Navetta C per il lungomare sud

Il servizio partirà nei fine settimana di giugno e diventerà quotidiano nel mese di agosto fino al 24 agosto, in concomitanza con la Sagra del Pesce.

Navetta per il Termoli Comics

Durante il Termoli Comics (20–22 giugno), sarà attivo un servizio navetta gratuito, con corse serali nelle giornate di venerdì e sabato, e con estensione alla mattina (11:00–13:00) nella giornata di domenica.

Comunicazione e tecnologia: una mobilità più smart

Come spiegato da Cinzia Maciariello, direttore amministrativo GTM, «una delle novità più importanti riguarda la comunicazione. Tutti i mezzi saranno dotati di QR code consultabile alle fermate per geolocalizzare i veicoli e visualizzare in tempo reale gli orari di passaggio».

Inoltre, i veicoli saranno riconoscibili:

Pellicolati nel caso dei SanBass

Cartellonati all’interno per gli altri servizi, in modo da garantire chiarezza anche quando i mezzi non sono dedicati esclusivamente a una linea

Un’applicazione mobile faciliterà la fruizione e l’informazione sui servizi, con un banner informativo dedicato ai servizi navetta estivi, disponibile dal 10 giugno.

Parcheggi gratuiti e attenzione alle tariffe

Come precisato dal vicesindaco Barile, i parcheggi da cui partono le navette – come piazzale del cimitero e piazza del Papa – saranno gratuiti. L’unica eccezione riguarda Piazza Donatori di Sangue, dove sono previsti parcheggi a pagamento.

Le navette a pagamento hanno un costo di 1 euro per corsa (non andata e ritorno), in linea con le tariffe del servizio urbano.

Tempistiche e avvio del servizio

Il servizio per l’Arena del Mare debutta già questa sera, in occasione del concerto di Gigi D’Alessio, mentre gli altri servizi entreranno in funzione progressivamente tra giugno e luglio:

SanBass: ultimi due weekend di giugno, poi quotidiano ad agosto

Moon Bass: dal 1° luglio nei fine settimana, poi tutti i giorni ad agosto

Navetta Comics: attiva nei giorni dell’evento (20–22 giugno)

Una mobilità intelligente per un’estate piena di eventi

Sandro De Rosa, direttore d’esercizio Gtm, ha concluso ricordando che gli orari saranno affissi sui tabelloni, e che «le navette sono pensate per evitare congestionamenti in centro, offrendo parcheggi periferici e un collegamento rapido e comodo con le zone degli eventi».

Infine, un chiarimento: il servizio Arena del Mare sarà garantito per tutti gli eventi del palinsesto estivo ospitati in quell’area, anche se organizzati da soggetti diversi. L’amministrazione verificherà eventuali discrepanze con l’ordinanza di viabilità della Capitaneria di Porto.