Termoli capitale dell’accoglienza: il Consolato tunisino al servizio dei cittadini molisani

TERMOLI. Una giornata di significativa vicinanza e servizio si è svolta domenica scorsa, 11 maggio 2025, presso il Comune di Termoli, che ha avuto l’onore di ospitare una delegazione del Consolato Tunisino. Un’iniziativa preziosa pensata per offrire un supporto diretto ai cittadini tunisini residenti nella nostra regione Molise.

Dalle ore 9 alle 13, la sala consiliare se trasformata in un punto di riferimento essenziale per numerose persone che hanno potuto sbrigare importanti pratiche amministrative senza doversi recare lontano. Tra le richieste più frequenti, spiccano i rinnovi di passaporti e di documenti fondamentali come il libretto d’imbarco marittimo, oltre a certificati consolari, deleghe e altre necessità burocratiche.

L’atmosfera è stata di grande collaborazione e disponibilità, testimoniando l’impegno del Consolato nel facilitare la vita dei propri connazionali all’estero.

Un momento particolarmente toccante della giornata è stata la consegna di un prestigioso riconoscimento alla dottoressa Hanen Gzaiel Presidente dell’Associazione SalamAPS. Questa onorificenza, giunta direttamente dall’Alta Istanza Indipendente per le Elezioni della Repubblica Tunisina, premia la dedizione e l’impegno profuso dalla dottoressa Gzaiel nella gestione delle elezioni presidenziali che si sono tenute lo scorso ottobre proprio nel Comune di Termoli. Un attestato di stima per il suo contributo fondamentale al corretto svolgimento di un importante processo democratico.

L’evento di ieri rappresenta un segnale forte dell’attenzione che la Tunisia riserva ai suoi cittadini residenti all’estero e sottolinea la vocazione accogliente del Comune di Termoli, pronto a farsi ponte tra culture e a offrire spazi e supporto per iniziative di questo valore. Una giornata che ha rafforzato i legami tra la comunità tunisina e il territorio molisano, all’insegna della collaborazione e del servizio.