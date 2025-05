Termoli celebra San Timoteo: il programma completo della festa 2025

TERMOLI. La città di Termoli si prepara a vivere con grande intensità spirituale e partecipazione popolare la Festa di San Timoteo, compatrono della Diocesi e della città. Il programma religioso e culturale si estende da giovedì 8 a domenica 11 maggio 2025 e coinvolge fedeli, parrocchie e istituzioni locali in un percorso di fede, preghiera e riflessione.

Un messaggio di fede e testimonianza

Il programma si apre con un forte richiamo alle parole dell’apostolo Paolo nella Prima Lettera a Timoteo (1 Tm 1,12-19), in cui viene celebrata la fede come fondamento della coscienza e della vita cristiana. Questo spirito guida l’intera celebrazione in onore del santo, le cui reliquie sono custodite a Termoli.

Programma liturgico e religioso

Giovedì 8 maggio 2025

Ore 08:30 – Santa Messa ed esposizione del SS. Sacramento per l’adorazione personale e confessioni.

Ore 12:00 – Supplica alla Madonna di Pompei.

Ore 18:30 – Santo Rosario meditato.

Ore 19:00 – Santa Messa presieduta da don Fabio Di Tommaso, Vicario episcopale per la Basilica minore dell'Addolorata di Castelpetroso. Durante la celebrazione: benedizione dei bambini.

Venerdì 9 maggio 2025

Ore 18:30 – Santo Rosario meditato.

Ore 19:00 – Santa Messa presieduta da don Sergio Carafa, vicario parrocchiale di San Timoteo.

Sabato 10 maggio 2025

Ore 18:30 – Santo Rosario meditato.

Ore 19:00 – Santa Messa presieduta da Benito Giorgetta, parroco di San Timoteo.

Ore 21:00 – Fiaccolata e preghiera a Rio Vivo con partenza dal Baffo e arrivo nel piazzale antistante Bar Giorgione.

Domenica 11 maggio 2025 – Solennità di San Timoteo

Ore 17:30 – Santo Rosario meditato.

Ore 18:00 – Santa Messa solenne presieduta dal vescovo di Termoli-Larino, monsignor Claudio Palumbo.

Ore 19:30 – Processione per le strade della città con la reliquia del capo di San Timoteo.

Convegno Timoteano

In programma anche un importante momento di approfondimento teologico e pastorale:

Venerdì 9 maggio, ore 20:00

Presso il Cinema “Oddo”, via G. Pepe 14 – Termoli

Tema: "Timoteo nella vita liturgica della Chiesa"
Introduce e modera: Benito Giorgetta, parroco di San Timoteo
Intervento principale a cura del Prof. Andrea Grillo
Conclude: Mons. Claudio Palumbo, Vescovo di Termoli-Larino

Presso il Cinema “Oddo”, via G. Pepe 14 – Termoli “Timoteo nella vita liturgica della Chiesa”

L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione IKTUS – Casa Famiglia Giovanni XXIII.

Una festa di popolo e di spiritualità

La Festa di San Timoteo rappresenta un momento centrale nella vita spirituale della comunità termolese. Unisce liturgia, catechesi, tradizione e vita cittadina in una cornice di fede condivisa, memoria storica e profonda devozione. Il coinvolgimento delle famiglie, dei giovani e delle autorità religiose testimonia ancora una volta l’importanza di questo appuntamento annuale per tutta la diocesi.