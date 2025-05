TERMOLI. In città per partecipare a una serata di gala, Lino Banfi, dopo la passeggiata in centro di ieri sera, che abbiamo proposto in foto, mentre era al ‘Micro’, stamani è stato omaggiato da una stampa di Stefano Leone, che si è portato alla Cala Sveva Beach Club, rimarcando il suo legame con Termoli, dove quasi ogni anno trascorre momenti di relax (anni fa lo intervistammo).