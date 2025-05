Trasporto ferroviario: approvate due mozioni in Consiglio regionale

CAMPOBASSO. Presieduto dal presidente Quintino Pallante si è riunito nella mattinata di ieri, martedì 13 maggio, il Consiglio regionale.

L’assemblea, come da richiesta dei consiglieri Salvatore, Facciolla, Fanelli, Gravina, Primiani, Romano e Greco avanzata ai sensi dell’art. 31 del Regolamento interno dell’Assise, ha discusso della situazione del Trasporto pubblico su ferro e della rete ferroviaria del Molise.

Dopo un ampio dibattito, al quale hanno preso parte i consiglieri Salvatore, Primiani, Gravina, Greco, Di Pardo, Romano, il sottosegretario Niro e il presidente della Giunta Roberti, il Consiglio ha, quindi, approvato – con voto espresso all’unanimità sui testi emendati in aula a seguito del confronto – due atti di indirizzo.

1 – Mozione, a firma dei consiglieri Salvatore, Facciolla, Fanelli, Gravina, Primiani e Romano, ad oggetto: “Trasporto ferroviario e rete ferroviaria in Molise”

Con l’atto di indirizzo approvato il Consiglio regionale impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale affinché:

si avvii il tavolo di consultazione previsto nel nuovo contratto tra Regione Molise e Trenitalia, così da garantire, anche attraverso le associazioni di consumatori, il controllo sul servizio ed il confronto volto al miglioramento del Contratto di Servizio con la stessa Trenitalia;

previsto nel nuovo contratto tra Regione Molise e Trenitalia, così da garantire, anche attraverso le associazioni di consumatori, il controllo sul servizio ed il confronto volto al miglioramento del Contratto di Servizio con la stessa Trenitalia; chiedano al Governo e a Rfi la conclusione dei lavori e la riapertura della tratta ferroviaria, elettrificata/velocizzata, Isernia-Campobasso entro e non oltre l’anno 2026 , ovvero entro il minor più breve tempo possibile;

la conclusione dei lavori e la riapertura della tratta ferroviaria, elettrificata/velocizzata, , ovvero entro il minor più breve tempo possibile; ottengano nuovamente l’appostamento delle risorse destinate al ripristino, elettrificazione e velocizzazione, previa modifica del tracciato, della tratta Campobasso-Larino-Termoli ;

destinate al ripristino, elettrificazione e velocizzazione, previa modifica del tracciato, della tratta ; discutano con gli stakeholder dell’eventuale possibile ripristino delle corse soppresse sulle direttrici Roma e Napoli ;

dell’eventuale possibile ripristino delle corse soppresse sulle direttrici ; procedano alla periodica consultazione delle associazioni di consumatori nel sistema di verifica del rispetto dei parametri qualitativi e quantitativi del servizio ferroviario erogato e nel sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati dal Contratto di Servizio ex. art. 2 co. 461, della L. 244/2007.

2 – Mozione, a firma dei consiglieri Greco e Primiani, avente ad oggetto: “Trasporto Ferroviario in Molise”

Con l’atto approvato l’Assise legislativa chiede al Presidente della Regione di:

procedere con la massima urgenza alla revisione immediata del Contratto di Servizio con Trenitalia , prevedendo una chiara scorporazione, effettuando quindi una distinzione netta, tra il servizio ferroviario e quello sostitutivo su gomma, eliminando ogni potenziale distorsione economica e inefficienza gestionale;

, prevedendo una chiara scorporazione, effettuando quindi una distinzione netta, tra il servizio ferroviario e quello sostitutivo su gomma, eliminando ogni potenziale distorsione economica e inefficienza gestionale; relazionare periodicamente il Consiglio regionale in merito allo Stato di avanzamento dei lavori e alle azioni intraprese per garantire il miglioramento dell’infrastruttura ferroviaria regionale.

Si sono, poi, svolti due atti rogatori, ai quali hanno fornito risposta, per il primo, il presidente della Regione Roberti e per il secondo, l’assessore Marone:

Interrogazione con risposta orale , a firma dei consiglieri Primiani, Greco e Gravina , ad oggetto: “Costituzione in giudizio Regione Molise contro società Trasporti affidataria del servizio” ;

, a firma dei consiglieri , ad oggetto: ; Interrogazione con risposta orale, a firma del consigliere Gravina, ad oggetto: “Protocollo di intesa per la riqualificazione stazione Campobasso – stato dell’arte”.

Per la prima interrogazione il consigliere Primiani, a nome degli altri sottoscrittori, si è detto soddisfatto della risposta ricevuta; mentre per la seconda, il Consigliere Gravina si è detto non soddisfatto delle informazioni avute.

L’assemblea, infine, ha preso atto – con voto espresso all’unanimità – della relazione presentata dalla Terza Commissione, e illustrata all’Aula dal presidente Di Baggio, circa l’indagine conoscitiva che ha portato avanti per conto del Consiglio ai sensi dell’art. 30, comma 3, dello Statuto regionale, concernente le criticità del Sistema idrico integrato molisano.

La registrazione audio video della seduta n. 9 è disponibile sulla pagina YouTube del Consiglio regionale,

https://www.youtube.com/watch?v=uME8uHROnwQ,

o sul sito web istituzionale dell’Assemblea, consiglio.regione.molise.it, Sezioni Archivio Sedute, Archivio Video.