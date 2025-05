Trasporto pubblico locale: 200 nuovi mezzi ecologici entro il 2026

CAMPOBASSO. «All’interno dei Programmi Fesr-Fse, per il completamento del programma di rinnovo e ammodernamento del parco Trasporto pubblico locale extraurbano regionale e per il miglioramento dei trasporti pubblici anche scolastici comunali, la Regione Molise procederà all’acquisizione dei veicoli necessari, a valle e per il tramite della pubblicazione di gare ad evidenza pubblica, dei seguenti mezzi a bassa e/o zero emissioni.

Entro il 31.12.2025 è prevista l’acquisizione di:

n. 34 autobus classe II a metano CNG (22 sedute + 2 + 6 posti in piedi + 1 disabile)

n. 10 autobus classe B elettrico (22 posti + 1 disabile)

n. 30 autobus classe II a metano (50 posti + 1 disabile)

n. 10 scuolabus elettrico (32 posti +1+1 ovvero 29 posti + 1+1+1 disabile)

La spesa prevista nell’anno 2025 ammonta a 26.962.000 euro.

Entro il 31.12.2026 è prevista l’acquisizione di:

ulteriori n. 11 autobus classe II a metano CNG (22 sedute + 2 + 6 posti in piedi + 1 disabile)

ulteriori n. 30 autobus classe B elettrico (22 posti + 1 disabile)

ulteriori n. 5 autobus classe II a metano (50 posti + 1 disabile)

minimo n. 8 autobus bipiano classe II a metano (80 posti + 1 disabile)

ulteriori n. 44 scuolabus elettrico (32 posti +1+1 ovvero 29 posti + 1+1+1 disabile)

n. 20 van per trasporto disabili metano/elettrico (5 posti + 1 disabile)

n. 20 van per trasporto persone categorie deboli (9 posti) (es. dializzati, pazienti oncologici)

La spesa prevista nell’anno 2026 ammonta a 31.415.000 euro». Così il consigliere regionale Roberto Di Pardo.