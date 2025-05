Tributi piattaforme petrolifere, Petacciato “concilia” con il legale: «Risparmiamo oltre un milione di euro»

PETACCIATO-LARINO. Si è conclusa definitivamente con una conciliazione giudiziale dinanzi al Tribunale di Larino, due mattine fa, mercoledì 7 maggio, l’annosa vicenda degli onorari da corrispondere al legale del Comune di Petacciato incaricato, nel 2018, per assistere e coadiuvare il Comune nell’attività di accertamento dei Tributi Ici/Imu/Tasi relativamente alle piattaforme petrolifere per l’estrazione di idrocarburi insistenti nel tratto di mare antistante il litorale marino.

A fronte di una richiesta omnicomprensiva pari a € 1.649.440,00, a seguito del Giudizio intrapreso e della difesa processuale dell’Amministrazione comunale, su proposta del Giudice del Tribunale di Larino, che ha in larga parte riconosciuto le ragioni dell’amministrazione, il comune di Petacciato dovrà erogare la somma omnicomprensiva di € 576.511,76 con il considerevole risparmio di € 1.072.928,24 che ora potrà essere impiegato a vantaggio dell’intera comunità petacciatese.

Il risultato positivo per le casse dell’Ente si è raggiunto grazie alla ferma opposizione del Comune che ha resistito in Giudizio sottoponendo al Giudice ogni questione relativa ad un pagamento che, fin da subito, è sembrato come non dovuto nella misura richiesta. La scelta, poi, di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice è stata valutata attentamente anche in considerazione degli ulteriori prevedibili esborsi. Come è noto la proposta conciliativa del Giudice, formulata ai sensi e per gli effetti dell’art. 185 bis C.P.C. costituisce una sorta di anticipazione di sentenza. Pertanto, l’amministrazione comunale e i responsabili dei Servizi interessati, hanno opportunamente valutato i costi e i rischi. In buona sostanza l’adesione alla proposta conciliativa giudiziale si è resa necessaria ed opportuna ed ha comportato, oltre alla definizione dell’annoso contenzioso, un ulteriore risparmio di denaro pubblico in termini di spese legali per i successivi gradi di Giudizio, costi di registrazione, interessi moratori ed altro.

Tale risultato, estremamente positivo, è di sicuro dovuto alla attenzione e alla correttezza dell’azione amministrativa che l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Di Pardo, conduce fin dal suo insediamento e che si protrarrà fino alla fine con un unico obiettivo: la corretta amministrazione della cosa pubblica solo ed esclusivamente a vantaggio dei cittadini di Petacciato.