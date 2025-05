Un “Giardino della Biodiversità” a Portocannone

PORTOCANNONE. Riunita oggi l’assise civica, a Portocannone. Come rende noto il sindaco, Francesco Gallo: «II Consiglio comunale ha approvato la Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile 2021–2027 dell’Area Urbana di Termoli, che per la prima volta comprende anche il Comune di Portocannone. Si tratta di fondi europei destinati agli enti locali, finalizzati alla rigenerazione urbana, alla coesione sociale e allo sviluppo sostenibile.

Correva l’anno 2022 quando la nostra Amministrazione, coinvolta nell’iniziativa, decise di aderire alla strategia locale proponendo un intervento di riqualificazione urbana nel quartiere di Via Gramsci, sull’area dell’ex scuola elementare.

Nel rispetto dei tempi previsti dai programmi regionali ed europei, il Comune di Portocannone, per accelerare la realizzazione dell’intervento, ha avviato la progettazione esecutiva, grazie a un finanziamento mirato, approvata poi con Delibera di Giunta Comunale n. 88 del 19 ottobre 2023. L’intervento, così come ideato, prevede la demolizione dell’intero edificio scolastico e la realizzazione del “Giardino della Biodiversità”, uno spazio verde aperto alla cittadinanza.

Oggi a strategia approvata, possiamo affermare che sono state stanziate risorse per € 424.155,29 da destinare all’intervento di nostro interesse come sopra descritto!

Oltre a lavori, sono previsti ulteriori progetti condivisi tra i comuni aderenti alla strategia, che riguardano: servizi alla persona, assistenza socio-educativa, sostegno a soggetti svantaggiati e misure di supporto alle imprese locali.

Dopo le recenti opere strategiche concluse – la nuova Scuola di via Jovine e la rinnovata Piazza Skanderbeg – siamo lieti di annunciare che anche questo nuovo e importante progetto sta per prendere forma, infatti a breve verranno avviate le procedure di gara per l’affidamento dei lavori.

La nostra è una corsa verso il bello, con l’obiettivo di rendere sempre più attrattivo e vivibile l’intero paese, risultati questi di una gestione amministrativa fatta di passione, visione e cuore per la comunità!»