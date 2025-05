Un impegno concreto per l’inclusione e la legalità: il progetto S.O.L.E.I.L.

CAMPOBASSO. L’integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa dei cittadini di Paesi terzi vittime di sfruttamento lavorativo rappresenta una sfida fondamentale per le istituzioni. È proprio con questa missione che nasce il Progetto S.O.L.E.I.L. – Servizi di Orientamento al Lavoro ed Empowerment Interregionale per un sistema Legale – promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e recentemente presentato a Roma, su iniziativa della Regione Lazio, presso la Sala Tirreno.

Un evento di grande rilievo, che ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali e del mondo del lavoro. La Regione Molise, uno degli enti protagonisti del progetto, era presente con l’Assessore Regionale alle Politiche del Lavoro e Bilancio, Gianluca Cefaratti, testimoniando così il forte impegno del territorio nella lotta allo sfruttamento e nella promozione di nuove strategie di inclusione.

Un dialogo istituzionale per il cambiamento

L’incontro ha rappresentato un momento prezioso per il confronto istituzionale e la condivisione di strategie innovative. Tra i relatori di spicco, si sono distinti il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e diversi Assessori regionali competenti in materia di lavoro, inclusione sociale e formazione. Moderato dalla giornalista Alessia Tomasini, il dibattito ha posto l’accento sulla necessità di interventi concreti per contrastare le condizioni di sfruttamento e garantire opportunità di inserimento dignitoso.

Le riflessioni proposte da esperti come Romina Papetti, Project Manager del Progetto S.O.L.E.I.L., e Stefania Congia, Direttrice della Direzione generale per le politiche migratorie, hanno arricchito il dialogo, offrendo una panoramica sulle strategie ministeriali e sulle buone pratiche già adottate in diverse regioni d’Italia.

Un impegno condiviso tra istituzioni e territorio

Uno degli aspetti più interessanti del progetto è la sua dimensione interregionale, che permette la collaborazione tra diversi enti e la creazione di sinergie virtuose. La Regione Molise ha aderito con un’idea progettuale del valore di € 1.750.000,00, in partenariato con le Regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Toscana, con l’obiettivo di sviluppare modelli di lavoro cooperativi e ampliare la rete di welfare territoriale.

La co-progettazione è stata affidata alla costituenda ATS A.Re.S. Scarl, che opererà in collaborazione con istituzioni e associazioni radicate nel territorio, tra cui:

Università degli Studi del Molise

Centro Provinciale Istruzione per Adulti “Maestro Alberto Manzi”

Confcooperative Molise

Gal Molise Rurale Scarl

ARES Sociale soc.coop.soc

Associazione Culturale Trend

Obiettivi e Prospettive per il Futuro

L’obiettivo principale di S.O.L.E.I.L. è quello di contrastare lo sfruttamento lavorativo e promuovere percorsi di inclusione socioeconomica, offrendo strumenti concreti per la formazione e la crescita professionale. Ma il progetto va ben oltre: si pone come un’iniziativa di educazione alla legalità, sensibilizzando le comunità locali e le imprese affinché diventino protagoniste del cambiamento.

Uno degli aspetti chiave è la promozione dell’autonomia abitativa, riconoscendo l’importanza di accompagnare i beneficiari verso un futuro più stabile e indipendente. L’integrazione sociale non può basarsi solo sull’assistenza: è necessario favorire l’emancipazione e la costruzione di percorsi di vita sostenibili nel medio e lungo periodo.

Conclusioni: un futuro più giusto e inclusivo

Il Progetto S.O.L.E.I.L. rappresenta un’opportunità concreta per abbattere barriere e contrastare le diseguaglianze sociali. Il coinvolgimento della Regione Molise testimonia la volontà di partecipare attivamente a questo processo, garantendo una rete di supporto efficace e innovativa.

L’inclusione e la legalità sono pilastri imprescindibili di una società equa: il percorso è ancora lungo, ma con iniziative come S.O.L.E.I.L. si compie un passo significativo verso un futuro di maggiore giustizia sociale e dignità lavorativa.