“Vademecum antiusura”: presentato in Prefettura

CAMPOBASSO. Si è tenuto oggi, 22 maggio 2025, presso il Salone di Rappresentanza della Prefettura di Campobasso, la riunione dell’Osservatorio Provinciale sul fenomeno dell’usura, al fine di svolgere un’analisi congiunta del fenomeno e di tracciare comuni linee di intervento.

All’incontro, cui ha partecipato il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, Prefetto Maria Grazia Nicolò, hanno altresì preso parte la direttrice della Filiale della Banca d’Italia di Campobasso, i vertici provinciali delle Forze di Polizia, i referenti della Camera di Commercio del Molise, della Fondazione “San Pietro Celestino V” e delle Associazioni di Categoria, dei Consumatori e dei Confidi.

Hanno altresì partecipato all’incontro i referenti delle Caritas Diocesane, i presidenti dell’Ordine degli Avvocati e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Campobasso. Il Prefetto Lattarulo, in apertura, ha voluto ringraziare in particolare il Commissario Nicolò per l’attenzione che ha assicurato ancora una volta a questo territorio, offrendo il proprio contributo qualificato e consentendo quindi di acquisire una visione complessiva ed integrata del fenomeno, nonché delle iniziative in corso a livello nazionale.

Durante l’incontro è stato presentato il “Vademecum antiusura”, elaborato nell’ambito dell’Osservatorio con l’importante contributo della Banca d’Italia.

Il documento rappresenta un agile strumento di informazione sugli strumenti per prevenire l’usura e per supportare le vittime che abbiano sporto denuncia. Il tavolo ha condiviso l’assoluta necessità di lavorare in rete, proseguendo sul percorso avviato nell’ambito dell’Osservatorio. In tal senso, l’attenzione dei componenti sarà rivolta con rinnovato impegno alla informazione ed alla sensibilizzazione della cittadinanza, favorendo l’emersione del fenomeno usuraio.