Verso la Carrese di Ururi: firmata l’ordinanza che vieta la vendita di bevande in vetro e lattine

URURI. Domani, sabato 3 maggio 2025, in occasione della manifestazione della “Corsa dei carri trainata da buoi” in onore del Santissimo Legno della Croce, in Ururi, con ordinanza sindacale n.1 del 22 aprile 2025, è stato disposto il divieto di vendita e la somministrazione di bevande in bottiglie di vetro e lattine.

Questo divieto è stato introdotto per ragioni di sicurezza pubblica e si applica sia ai pubblici esercizi che ai venditori ambulanti.

Il divieto è stato imposto per garantire la sicurezza degli utenti, in quanto le bottiglie di vetro e le lattine possono essere pericolose in caso di incidenti o di comportamenti scorretti durante tutto lo svolgimento della manifestazione.

La violazione del divieto può comportare sanzioni pecuniarie per i venditori e i somministratori, come indicato nelle ordinanze.

È possibile acquistare bevande in contenitori alternativi, come bottiglie di plastica, bicchieri usa e getta o confezioni singole.